Las hemorroides son una molestia frecuente que afecta a millones de personas en algún momento de la vida. Aunque muchas veces generan incomodidad para hablar del tema, lo cierto es que se trata de un problema bastante común y que, en la mayoría de los casos, tiene tratamiento.

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¿Cuándo aparecen las hemorroides?

Las hemorroides aparecen cuando las venas ubicadas en la zona del recto o el ano se inflaman o dilatan, provocando síntomas como dolor, picazón, ardor o sangrado al momento de ir al baño.

Pexels Baño

Entre las principales causas se encuentran el estreñimiento, hacer demasiado esfuerzo al evacuar, pasar mucho tiempo sentado, el embarazo y una alimentación baja en fibra. El sobrepeso y el sedentarismo también pueden aumentar el riesgo de desarrollarlas.

Los especialistas explican que existen hemorroides internas y externas. Las internas suelen generar sangrado sin dolor, mientras que las externas pueden causar molestias más intensas e incluso inflamación visible alrededor del ano.

¿Cuáles son los síntomas de las hemorroides?

Sangrado leve durante la evacuación.

Dolor o ardor al sentarse.

Picazón en la zona anal.

Sensación de inflamación o bultos.

Molestia al ir al baño.

¿Cómo puede mejorar las hemorroides?

En muchos casos, el problema puede mejorar con cambios sencillos en el estilo de vida. Aumentar el consumo de agua, frutas, verduras y alimentos ricos en fibra ayuda a evitar el estreñimiento y reduce la presión sobre las venas.

También se recomienda evitar permanecer demasiado tiempo sentado en el inodoro y realizar actividad física regularmente.

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Para aliviar las molestias, algunas personas recurren a baños de agua tibia, cremas especiales o medicamentos indicados por profesionales de la salud. Sin embargo, cuando el dolor o el sangrado son persistentes, es importante acudir al médico para descartar otras enfermedades y evaluar tratamientos más avanzados.

Los expertos recuerdan que consultar a tiempo puede evitar complicaciones y mejorar considerablemente la calidad de vida de quienes padecen esta afección.