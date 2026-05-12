Escándalo. La concentración se interrumpió. Adiós, silencio. Chao, torneo. La intervención de un operativo de Coljuegos y miembros de la fuerza pública durante el Campeonato Colombiano de Póker, realizado en Barranquilla, desató una fuerte controversia entre las autoridades del juego y la Federación Colombiana de Póker, entidad que denunció lo ocurrido como una “suspensión violenta” de un evento deportivo avalado y cofinanciado por el propio Estado colombiano.

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A través de un comunicado emitido este 8 de mayo, la Federación rechazó “de manera contundente” el operativo desarrollado en medio de la competencia, señalando que el torneo era un evento oficial reconocido por el Ministerio del Deporte y respaldado económicamente mediante el convenio CAIP-530-2026.

Según la organización, agentes armados y militares ingresaron al escenario donde se disputaba el campeonato, en un procedimiento que calificaron como “desproporcionado e intimidatorio”, asegurando que atletas, organizadores y asistentes fueron tratados “como delincuentes”.

La Federación, presidida por el cesarense Johann Ibañez Díaz, sostuvo que el póker fue reconocido oficialmente como deporte mental por el Ministerio del Deporte mediante las resoluciones 000123 y 000157 de 2025, y recordó que la cartera ministerial había ratificado recientemente la permanencia de esta disciplina dentro del Sistema Nacional del Deporte.

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“Lo que ocurrió hoy no fue una acción contra una actividad ilegal. Fue la suspensión violenta de una competencia deportiva respaldada por el Ministerio del Deporte”, expresó la entidad en el comunicado.

El organismo también cuestionó directamente a Coljuegos, al considerar que actuó “por fuera de sus competencias legales” e ignoró actos administrativos vigentes del Ministerio del Deporte. Incluso, aseguró que en diciembre de 2025 MinDeporte negó una solicitud de revocatoria promovida por Coljuegos contra el reconocimiento del póker como disciplina deportiva.

Para la Federación, el operativo no solo afectó el desarrollo del torneo, sino que ocasionó daños psicológicos a los deportistas y un impacto reputacional sobre una estructura que, según afirman, ha sido construida “de manera legítima, transparente y profesional”.

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Además, señalaron que la suspensión del evento representa un golpe al desarrollo del póker deportivo en Colombia y a la inversión pública realizada para la organización del campeonato.

“La Federación Colombiana de Póker continuará defendiendo con firmeza el derecho de miles de deportistas a competir, organizarse y desarrollar el póker como el deporte mental que hoy representa en todo el mundo”, concluyó el pronunciamiento, anunciando además acciones legales frente a lo sucedido.

La entidad también citó el artículo 52 de la Constitución Política, que reconoce el derecho al deporte y lo define como gasto público social, insistiendo en la contradicción que, a su juicio, representa que una entidad estatal financie el campeonato mientras otra lo interrumpe.

“El Estado atacando al Estado”, cerró el comunicado.

¿Y QUÉ EXPLICACIONES COLJUEGOS?

EL HERALDO trató de conocer la versión oficial de Coljuegos, en cabeza de su presidente, Marco Emilio Hincapié, pero desde el departamento de comunicaciones de la entidad encargada de regular, autorizar y administrar el monopolio de los juegos de suerte y azar, se anunció que aún no existe un pronunciamiento formal hacia los medios.

“Todavía no hay una comunicación oficial al respecto de parte de nuestro presidente, que es el vocero autorizado para hablar al respecto. Cuando la tengamos, con mucho gusto se la trasladaremos”, expresaron en Coljuegos.