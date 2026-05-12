La creatividad, el diseño y el legado artesanal volverán a reunirse en Barranquilla con la segunda edición de AMA, una feria que en apenas dos años ha logrado posicionarse como una de las vitrinas más importantes del Caribe para el diseño, la decoración, el bienestar y la artesanía contemporánea.

Del 14 al 17 de mayo, el Centro de Eventos Puerta de Oro será escenario de esta nueva edición, que llega bajo el concepto ‘Lujo y legado’, una apuesta que busca reivindicar el valor de las piezas hechas a mano, la tradición artesanal y su conexión con mercados de alto nivel.

La feria contará este año con 105 marcas nacionales y alcanzó el 100 % de ocupación comercial incluso antes de su apertura, una cifra que evidencia el crecimiento y la expectativa que ha generado el evento tras su primera edición.

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Para Liliana Borrero, primera gestora social del departamento del Atlántico y una de las impulsoras del proyecto, AMA se ha convertido en mucho más que una feria comercial, es una plataforma para transformar el sector artesanal y proyectarlo hacia mercados internacionales.

“AMA es más que una feria, es un espacio donde el diseño cobra vida. Un encuentro de creatividad, raíz y visión que eleva el lujo y el legado”, aseguró Borrero durante su visita a EL HERALDO.

Cortesía , Orlando Amador

Una feria grande y ambiciosa

La primera edición dejó resultados positivos en asistencia y ventas, por lo que AMA regresa este año con una expansión significativa tanto en infraestructura como en programación.

En 2025, la feria ocupó tres cuartas partes del recinto ferial de Puerta de Oro y se desarrolló durante tres días. Para esta segunda edición, el evento utilizará el 100 % del espacio disponible y extenderá su agenda a cuatro jornadas.

“Vamos con un día más y con recinto completo. La vez pasada tuvimos tres cuartas partes del recinto; esta vez estamos al

100 %. Además, tenemos 40 % más de marcas dentro de la feria”, explicó la primera dama.

El crecimiento, sin embargo, ha sido cuidadosamente planificado. Según Borrero, uno de los principales objetivos es preservar el estándar de calidad que marcó el debut del evento.

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“Todo lo que estaba adentro era de altísima calidad y esa calidad no la podemos bajar. No queremos crecer a la loca, sino crecer de manera pensada”, afirmó.

Ese criterio se refleja en una curaduría enfocada en creatividad, innovación y excelencia en producto. Las marcas participantes fueron seleccionadas bajo parámetros rigurosos para garantizar una experiencia diferenciada.

Cortesía , Orlando Amador

“Cada vez somos más estrictos en calidad, creatividad, diseño y en todo lo que hay detrás de una marca”, agregó.

Variedad de experiencias

Los visitantes encontrarán una oferta diversa dividida en categorías como diseño, decoración, bienestar, kids y gastronomía, además de espacios experienciales diseñados para prolongar la permanencia del público durante los cuatro días de evento, que comienzan este jueves y finaliza el domingo. La organización identificó en la primera edición una alta receptividad del público, que incluso manifestó interés por permanecer más tiempo dentro del recinto.

“La gente se quería quedar. Cuando queríamos cerrar, muchos no se querían ir. El domingo incluso llegó gente y ya no había recinto abierto. Esa respuesta nos llevó como organización a ampliar horarios, sumar un día y fortalecer la agenda de actividades”, dijo Borrero.

Cortesía , Orlando Amador

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Entre las novedades habrá montajes de mesa liderados por expertos, instalaciones artísticas y una agenda académica orientada a emprendedores y empresarios creativos. Se realizarán charlas sobre exportación, comercialización internacional, estrategias de marketing y posicionamiento de marcas dentro de ferias especializadas.

La expectativa económica también es alta. En su primera edición, AMA registró ventas cercanas a 1.500 millones de pesos. Para este año, la meta es duplicar esa cifra y alcanzar aproximadamente 3.000 millones de pesos en ventas.

Asimismo, se espera superar la asistencia del año pasado, que reunió entre 8.000 y 9.000 visitantes. “Esperamos más de 10.000 personas dentro del recinto. Llevamos 12 años trabajando con artesanos y ya muchos venden en 29 países del mundo. Están en plataformas de altísimo nivel y comercializan en dólares”, contó la primera dama.