En el marco del esperado estreno en Colombia de El Diablo Viste a la Moda 2, llega “Runway Colombia”, un concurso nacional de fotografía y fashion film que busca impulsar el talento creativo emergente del país a través de una plataforma que une el lenguaje cinematográfico, la narrativa editorial y la moda contemporánea.

La convocatoria estará abierta para mayores de edad de cualquier región de Colombia y contará con dos categorías: Fotografía Editorial y Fashion Film, cortometraje que une cine y moda. En la categoría de Fotografía Editorial, los participantes deberán presentar una serie de entre tres y cinco imágenes; mientras que en Fashion Film deberán desarrollar piezas audiovisuales en formato vertical con una duración entre 30 y 90 segundos.

Las propuestas deberán inspirarse en los principales ejes temáticos de la película: poder, transformación, identidad y autenticidad en la moda contemporánea, promoviendo nuevas formas de narrar la industria desde distintas miradas y territorios del país.

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Premios para los ganadores

El concurso premiará a un ganador por cada categoría con experiencias y oportunidades de alto valor profesional.

En la categoría de Fotografía Editorial, el ganador recibirá acceso a experiencias exclusivas en eventos de moda como Colombiamoda y Bogotá Fashion Week, además de una beca para el Curso de Styling de la Escuela de Diseño y Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano, publicación en medios especializados y amplificación en las plataformas oficiales del concurso y sus aliados estratégicos.

Por su parte, el ganador de Fashion Film obtendrá acceso a los mismos eventos de moda, una beca para el Diplomado en Moda Editorial de Arturo Tejada Cano, publicación en medios especializados y visibilidad en los canales digitales de los organizadores.

Como parte del componente formativo del proyecto, los ganadores también accederán a mentorías especializadas en styling y dirección creativa, fortaleciendo su perfil profesional y consolidando el concurso como un espacio integral de aprendizaje y desarrollo para el talento emergente colombiano.

Además de convertirse en una vitrina para el talento nacional, “Runway Colombia” busca ampliar la conversación sobre moda y creatividad hacia nuevas audiencias, promoviendo un movimiento digital masivo en redes sociales que refleje la diversidad de perspectivas y narrativas que hoy construyen la moda colombiana.

““Runway Colombia” nace inspirado en el universo narrativo de El Diablo Viste a la Moda 2, una producción que retrata las dinámicas, tensiones y evolución de la industria de la moda. A partir de este contexto, el concurso se plantea como una oportunidad para transformar un fenómeno cultural de alto impacto en una plataforma real de formación, visibilidad y proyección para fotógrafos, realizadores audiovisuales, stylists, directores creativos, estudiantes y entusiastas de la moda y el cine en todo el territorio nacional”, indica María Paula Rojas, Theatrical Marketing Manager de Cinecolor Colombia.

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Fechas clave de la convocatoria

La convocatoria abrió el 9 de mayo. Desde esa fecha y hasta el 19 de mayo, los participantes podrán publicar sus propuestas en redes sociales. Posteriormente, entre el 20 y el 25 de mayo, un jurado especializado llevará a cabo el proceso de evaluación de los proyectos seleccionados. El 26 de mayo, se habilitará la votación del público a través de redes sociales y, finalmente, el 27 de mayo se anunciarán oficialmente los ganadores de cada categoría.

Cómo participar

Los interesados deberán completar el formulario oficial de inscripción aquí y desarrollar una propuesta de fotografía editorial o fashion film inspirada en El Diablo Viste a la Moda 2.

La pieza deberá publicarse en Instagram o TikTok e incluir el enlace dentro del formulario, junto con un documento conceptual y los créditos completos. Asimismo, los participantes deberán seguir las cuentas oficiales de los aliados: @escarturotejada, @bogotafashionweek, @inexmoda, @vistetedecolombia y @cinecolorcol, además de utilizar el hashtag #ElDiabloVistealaModa2.

Proceso de selección

La selección de los ganadores estará a cargo de un jurado especializado cuya evaluación representará el 60 % de la calificación total. Los criterios de evaluación incluirán concepto y narrativa, dirección de arte y styling, interpretación del concepto, calidad técnica, originalidad y engagement en redes sociales.

El 40 % restante corresponderá a la votación del público, que se realizará luego de una selección previa de entre 10 y 30 proyectos finalistas. La votación se desarrollará a través de las plataformas oficiales de Cinecolor y los aliados del concurso.

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EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 está disponible en cines.

Casi 20 años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación. La película reúne al reparto principal original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna.

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 está producida por Wendy Finerman y cuenta con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna. La película se estrena exclusivamente en cines el 30 de abril de 2026.