Una escena como de película de acción sorprendió a conductores y peatones en Delta, Canadá, luego de que una motocicleta terminara suspendida sobre un semáforo tras un violento accidente de tránsito ocurrido durante la tarde del sábado 9 de mayo.

Delcy Rodríguez rechaza comentario de Trump sobre Venezuela como “Estado 51” de EE. UU.

Israel ordena evacuar un pueblo del sureste de Líbano ante nuevo ataque contra Hezbolá

Rusia da por terminada la tregua de Trump y reanuda ataques contra Ucrania

El hecho ocurrió en una transitada intersección cercana a Vancouver, donde, según información entregada por las autoridades, una motocicleta colisionó con un automóvil BMW en medio de una maniobra de giro.

Producto del fuerte impacto, el motociclista salió despedido por el aire y sufrió heridas graves, por lo que fue atendido por equipos de emergencia y llevado rápidamente a un hospital. Aunque su estado generó preocupación, las autoridades confirmaron que su vida no estaría en riesgo.

Redes s Moto quedó colgada en un semáforo tras un accidente de tránsito

Lo que más llamó la atención fue la posición en la que quedó la moto. Tras el choque, la motocicleta terminó incrustada y enredada en la estructura del semáforo, a varios metros del suelo, una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales.

El accidente se registró en la provincia de British Columbia y provocó un importante operativo policial en la zona, incluyendo cierres viales mientras grúas y operarios intentaban retirar la moto suspendida.

¡Una moto colgando de un semáforo después del choque!

La física se volvió loca en Canadá. El motociclista sobrevivió (gracias al casco y la suerte).

¿A cuántos km/h iba para terminar ahí arriba? #Moto #Accidente pic.twitter.com/VdFP6JqJX8 — News Day Mundo (@NewsDayMundo) May 10, 2026

Varios testigos aseguraron que jamás habían presenciado algo similar. Algunos relataron que primero vieron el automóvil destruido en plena intersección y solo segundos después descubrieron que la motocicleta estaba colgada en la parte superior del semáforo.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias exactas del accidente y no descartan que la velocidad haya influido en la magnitud del impacto.