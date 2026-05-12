Bajo la premisa de que la seguridad es el principal motor del turismo y la economía en Córdoba, el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana, y el secretario de gobierno, Carlos García, lideran la estrategia integral para garantizar que la Feria de la Ganadería 2026 sea muy segura.

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En una sesión técnica de carácter prioritario en la Sala de Juntas de la Policía Metropolitana, las autoridades se reunieron con todos los actores claves de este evento: organizadores de conciertos, del Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería y los coordinadores deportivos para articular un dispositivo de seguridad que sea, a su juicio “cinco estrellas”.

“No estamos improvisando. La instrucción es clara: vigilancia milimétrica antes, durante y después de cada evento. Montería estará bajo un cerco de seguridad que permitirá a propios y visitantes disfrutar de nuestra cultura con total tranquilidad”, enfatizó el coronel Ruiz Arias.

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Por su parte, el secretario de Gobierno, Carlos García, sostuvo que la Feria de la Ganadería es el escaparate de Montería ante el mundo, y por eso junto a la Policía Nacional están estableciendo las garantías administrativas para que la organización sea impecable. “La meta es clara: cero incidentes”.

Con esta mesa técnica interinstitucional, la administración municipal y la fuerza pública envían un mensaje contundente de unidad y preparación, asegurando que el 5 de junio Montería no solo abrirá las puertas a la tradición, sino a una ciudad protegida y en orden.

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Habrá presencia policial reforzada en las rutas turísticas, hoteles y en el Coliseo de Ferias.