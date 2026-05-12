Con el propósito de que la primera vuelta de las elecciones presidenciales transcurra en completa calma y con todas las garantías para los habitantes de Montería, las autoridades desarrollan cada semana un comité de seguimiento y coordinación electoral.

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En las últimas horas se llevó a cabo el segundo de estos en el Comando de la Policía Metropolitana y estuvo dirigido por el coronel Héctor Ruiz Arias y el secretario de gobierno de Montería, el coronel retirado Carlos García.

Estos funcionarios lideran el centro de mando estratégico en el que validan el plan de acción, en especial para la ciudad de Montería.

Los procuradores, la Defensora Regional del Pueblo, la Misión de Observación Electoral y otros organismos reiteraron su compromiso de dar lo mejor para que estas elecciones se desarrollen en calma y seguras.

“El objetivo es claro, que el ciudadano monteriano pueda salir a las urnas con la certeza de que su voto está protegido. La Policía Nacional, en conjunto con las entidades gubernamentales, ha dispuesto un esquema de seguridad que cubre tanto la zona urbana como la rural. La democracia se fortalece cuando todas las instituciones hablamos el mismo lenguaje. Montería puede estar tranquila: aquí hay un equipo humano y técnico velando por la transparencia de su elección”, enfatizó el coronel Ruiz Arias