El precio del dólar en Colombia para este martes 12 de mayo inició con un promedio de $3.770, lo que significó un aumento de $11 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.759.

Esta mañana se conoció que los precios al consumidor en EE. UU. aumentaron un 3,8 % interanual en abril, el mayor incremento desde mayo de 2023.

Por ahora, la jornada inicia con muy pocas operaciones. El dólar se encuentra en la parte alta del rango; sin embargo, sin una tendencia clara en el volumen, cualquier noticia desde el Golfo Pérsico o el dato de inflación podrían romper este equilibrio.

Wall Street abrió en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía un 0,7 % después de conocer que la inflación en Estados Unidos aumentó el pasado abril hasta el 3,8 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 365 puntos, hasta los 49.349; el selectivo S&P 500 cedía un 0,33 %, hasta los 7.388 enteros, y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,34 %, hasta las 26184 unidades.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este martes por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de EE.UU. superó los pronósticos del mercado, que ya preveían que siguiese al alza, sobre todo por el encarecimiento de la energía por la guerra de Irán y el estrecho de Ormuz.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, también aumentó al 2,8 %, dos décimas más que en marzo.

Desde que el pasado 28 de febrero EE.UU. e Israel iniciaran un ataque conjunto contra Irán, los mercados y los precios se han visto altamente tensionados, especialmente el de la energía, después de que el bloqueo del estrecho de Ormuz haya provocado cortes en la cadena de suministro y haya disparado el precio del petróleo.

De hecho, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superaba este martes, de nuevo, la barrera de los 100 dólares el barril, de la que había bajado motivada por el optimismo ante un posible acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

A la apertura del mercado bursátil, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban un 3,51 % al cierre anterior, tras alcanzar los 101,51 dólares el barril.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, caía un 0,49 %, hasta los 4.705 dólares la onza, y la plata perdía un 0,08 %, hasta los 85,88 dólares.