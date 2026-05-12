De la crisis en el sector salud no se salva ni la Policía Nacional que goza de un llamado régimen especial. Los miembros de la institución tanto activos como pensionados, al igual que sus familiares, se quejan con frecuencia de no contar con un buen servicio de salud.

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La situación, que se ha agudizado en los tres últimos años y que ha ocasionado incluso la muerte de afiliados y beneficiarios esperando por una atención en salud de calidad, escribe este martes 12 de mayo un nuevo capítulo.

Desde antes de las 7:00 de la mañana un grupo de policías pensionados y sus familias se apostaron en la sede de Sanidad Policial de Sucre, ubicada en la Avenida Argelia, de Sincelejo, para exigir mejoras en la prestación de los servicios de salud.

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Suministrada a EL HERALDO

Con megáfono en mano y carteleras con mensajes que dan cuenta de la crítica situación, los ciudadanos rechazan “los períodos prolongados de entre 7 y 8 meses sin contratación de especialistas”.

“No hay ni siquiera contrato para atención en medicina general. Hemos tenido períodos que ni con eso contamos y los cuatros médicos de planta que están aquí en Sanidad atienden y solo mandan pastillas, no hacen remisiones a ninguna parte porque no hay contratos y mientras la Dirección Nacional destina millonarios recursos para la Regional 8 y de allá mandan de a poquito para Sucre. No contamos con buena atención médica y las patologías se siguen agravando. Pedimos una auditoría forense para saber qué es lo que está ocurriendo con los recursos de salud que llegan a Sucre”, dijo uno de los pensionados.

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“Tengo cuatro meses de estar esperando por una firma y no han respondido ni con la tutela que instauramos. Venimos aquí a Sanidad y lo único que nos responden es no hay, no hay, no hay. Firman órdenes y cuando vamos al médico no nos atienden porque se acabó el presupuesto y llamamos por teléfono y nunca responden”, dijo la esposa de un policía que asegura que todo está mal en la institución.

Un policía pensionado que es psicólogo advierte que esta situación va a derivar otra más grave y es la de salud mental.

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Julio César Luna, intendente jefe pensionado, aseguró que “hay personal activo enfermo que no recibe buena atención y así sale a trabajar porque si no lo hacen los trasladan. Estamos aquí porque somos la voz de los que no la tienen. No estamos dispuestos a seguir esperando a que la Regional 8 se demore entre 6 y 7 meses en montar un contrato de prestación de servicios de salud, nos están matando”, anotó el pensionado que a su vez cuestiona la existencia de tantas veedurías, pero que el trabajo no se ve.