Tras la denuncia pública sobre el abandono y destrucción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Mundo de Ilusiones en el municipio de San Pedro que hizo pública el Comité de Veeduría Ciudadana para la Vigilancia y Transparencia el gerente colegiado de la Contraloría General de la República en Sucre, José Manuel Acosta De la Ossa realizó una inspección.

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El jefe del ente de control en Sucre visitó el sitio en compañía de los veedores y defensores de Derechos Humanos y evidenció el abandono de la imponente sede, así como la destrucción en algunas zonas y en parte de la dotación que está allí sin haber sido utilizada nunca.

Otra parte de esta dotación, denuncia la ciudadanía, se ha perdido porque el sitio ha sido objeto de saqueos sin que autoridad alguna se pronuncie.

La visita de inspección del contralor fue atendida por el secretario de planeación municipal, Rafael Chamorro Acosta, quien está en el cargo desde el año 2020 y habría participado en el proceso de entrega de la infraestructura y la dotación.

Más denuncias

Durante esta inspección salió a relucir otra denuncia relacionada con la presunta pérdida de 32 paneles solares que estaban instalados en el CDI, los cuales, según manifestaron ciudadanos, fueron retirados hace aproximadamente tres meses y trasladados a un lugar desconocido por parte de particulares. Sobre este hecho solicitaron a las autoridades investigar y esclarecer el destino de dichos elementos adquiridos con recursos públicos.

Este saqueo existe porque en el sitio no ha habido una buena custodia debido a que el celador desarrolla otras actividades en el campo, de hecho al momento de la visita no se encontraba, dijeron que estaba ordeñando unas reses, pero al rato apareció y dijo que no tiene contrato con el municipio y lo que recibe es un pago mensual de un millón de pesos por parte de un exalcalde.

Cortesía Imágenes del CDI Mundo de Ilusiones.

Además trascendió que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en varias ocasiones advirtió, al igual que otras entidades, sobre problemas estructurales y condiciones de riesgo de la infraestructura.

Ante estas situaciones surgieron, por parte de la Contraloría, cuestionamientos sobre la responsabilidad del municipio en la custodia de la infraestructura y de la dotación entregada por el ICBF, por lo que anunció una investigación y para ello el contralor José Manuel Acosta De la Ossa solicitó de manera inmediata información relacionada con la ejecución de la obra, el proceso de entrega y las actas de las mesas técnicas adelantadas entre la administración municipal y el ICBF, teniendo en cuenta que el municipio ejerció labores de supervisión durante la ejecución del proyecto.

El CDI para su construcción contó con el concurso del Gobierno Nacional, el DAPRE, cooperación internacional a través del Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo y la administración municipal.