Dos hombres fallecieron y otros dos resultaron heridos en tres atentados a bala que se registraron en los municipios de Sincelejo y Corozal.

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Los hechos de sangre, los primeros del mes de mayo en el departamento de Sucre, ocurrieron este lunes 4 de mayo entre las 11:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como Cristian José Cervantes Cortina, de 31 años, ultimado en Corozal, y Moisés Hernando Acosta Arrázola, de 25 años, asesinado en Sincelejo; mientras que los heridos fueron los hermanos Luis Eduardo y Edinson Manuel Zúñiga Hoyos, de 22 y 41 años, respectivamente.

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Este atentado a balazos fue el primero en registrarse el lunes a las 11:00 de la mañana en la calle 42ª del barrio La Trinidad, en la zona sur de Sincelejo. Ambos veían televisión en el interior de su casa cuando tres sujetos ingresaron a esta y les propinaron los balazos.

A Luis Eduardo lo hirieron en la pierna derecha y a Edinson Manuel en el tórax.

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Crimen en Corozal

Después de este atentado se registró el crimen de Cristian José Cervantes Cortina, de 31 años, en la calle 40 del barrio Las Flores.

De acuerdo con el reporte oficial, eran las 3:05 de la tarde cuando Cristian José caminaba por la Troncal y fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una moto Bóxer de color negro y cuyo parrillero le disparó en dos oportunidades impactándolo en la espalda y la cabeza. El cadáver quedó dentro de un reconocido negocio de venta de comidas típicas en Corozal.

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Crimen en Sincelejo

Por su parte el homicidio de Moisés Hernando Acosta Arrázola, de 25 años de edad, ocurrió poco antes de las 7:00 de la noche en la carrera 17 con calle 6, del barrio La Vega, en la zona norte de Sincelejo.

Según información de los vecinos de la zona, Acosta Arrázola conducía la moto Bóxer de placa VMM-37H en la que iban dos mujeres de parrilleras, cuando este fue interceptado por otros hombres que también se transportaban en moto y uno de estos le disparó dejándolo sin vida tendido entre la vía y el andén, a escasos metros de la casa en la que habitaba.

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Las dos mujeres que lo acompañaban salieron ilesas de este hecho de sangre.

La Policía Judicial investiga sobre los móviles y autores de estos atentados a bala en Sucre.