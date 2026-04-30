La conmemoración del Mes de la Niñez en el departamento de Sucre estuvo cargada no solo de regalos y diversión sino también de mucho aprendizaje.

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El gobierno que lidera Lucy García Montes a través de la Oficina de Turismo y Cultura diseñó una programación académica que tuvo como escenario el Museo Arqueológico Manuel Huertas Vergara, en Sincelejo, donde durante tres días más de 500 niños y niñas de las instituciones oficiales aprendieron sobre el legado Zenú.

La temática, denominada ‘Zenuaventura, pequeños exploradores del mundo Zenú’, acercó a los estudiantes al aprendizaje sobre la cosmovisión, las tradiciones y el legado de una de las culturas más representativas de este departamento.

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gobernación de Sucre/Cortesía

“Zenuaventura, pequeños exploradores del mundo Zenú, abre las puertas del Museo para que todos los niños que están comprometidos con su aprendizaje conozcan la misión, cosmovisión, cultura y legado de la cultura Zenú de la que ellos son portadores. Es importante que los niños vean el mundo Zenú como una aventura de exploradores. Explorar el mundo Zenú es abrir la historia en nuestras venas y ADN, y creo que los niños, a temprana edad, deben saber de dónde vienen, para que sepan cómo planear su vida y hacia dónde van”, explicó Tatiana Niebles, jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de Sucre.

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Manuel Feria, docente de la Institución Educativa Indígena Bossa Navarro, sede Loma de Piedra, en el municipio de Sampués, explicó que la visita al museo nace gracias a una invitación de la Secretaría de Educación y se articula con un proyecto institucional orientado al fortalecimiento de la identidad cultural.

“La motivación de llegar hasta el museo se logra por invitación de la Secretaría de Educación y aprovechamos esta visita para articularla en conocimientos para nuestros estudiantes con la iniciativa institucional que proviene de un proyecto de la institución que se llama Voces del Sinú, que intenta revitalizar la cultura Zenú mediante una intervención directa relacionada con la cultura y la historia. Por eso, estos espacios como el del museo, que representa la historia del pueblo Zenú; son sitios donde se tienen que convocar y traer a los niños para que conozcan esa trayectoria milenaria que tiene su propia raza”, señaló el maestro.