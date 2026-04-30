Por solicitud del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, y en el marco de su proyecto de seguridad, fue reactivado el puesto de control en el sector del antiguo retén, en la vía que de Sincelejo conduce al Golfo de Morrosquillo, a la altura de la entrada al corregimiento La Peñata.

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La Policía Nacional a través de sus unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte ya hacen presencia en la zona que ya es una doble calzada.

El alcalde sostuvo que la presencia de los uniformados es 24/7 porque el objetivo es fortalecer el control y la presencia institucional en Sincelejo.

“Estamos recuperando un espacio histórico para la seguridad de Sincelejo, al servicio de todos los ciudadanos”, afirmó Acuña Cardales, quien le agradeció al director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, y al coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante en Sucre, por haber escuchado su pedido.

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La subestación de Chochó ya es un hecho

A su vez tanto el alcalde Yahir Acuña Cardales como el coronel Aimer Alonso confirmaron la puesta en operación --en un sitio alquilado-- de la subestación de Policía del corregimiento Chochó.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

De acuerdo con el oficial, en la primera semana del mes de mayo ya estará operando la tan anhelada subestación, y el cuadrante que está en estos momentos en esa población entra a reforzar la seguridad en la zona urbana de Sincelejo.

La subestación de Chochó blinda la seguridad en la ruralidad no solo de Sincelejo sino de otros municipios vecinos como Corozal.

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Con estos anuncios el alcalde Yahir Acuña Cardales reiteróa que la seguridad seguirá siendo una prioridad de su gobierno, con acciones concretas orientadas a fortalecer el control territorial y la tranquilidad de los sincelejanos.