En una edición histórica del Festival de la Leyenda Vallenata, que conmemora el legado de Rafael Orozco, Israel Romero y el Binomio de Oro de América, la ciudad se vuelca con una agenda llena de planes.

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Entre esas opciones está la KZ Old Parr, que recoge esa esencia y la proyecta hacia el presente bajo una idea simple pero poderosa: la vida se disfruta más y fluye mejor cuando se comparte.

La programación inició el miércoles 29 de abril con Aria Vega, Mono Zabaleta, Kevin Flórez y Luisra Solano, marcando el comienzo de una agenda que mezcla tradición y nuevas voces. El jueves 30 de abril, la tarima recibirá a Churo Díaz, Luister La Voz, Karen Lizarazo y Luifer Cuello, en una noche que conecta generaciones del vallenato.

Para el viernes 1 de mayo, la KZ reunirá a Rafa Pérez, Peter Manjarrés, Wilfran Castillo, Iván Ovalle y Rafael Manjarrés, en una jornada que honra la historia viva del género. El sábado 2 de mayo, la música se expande con una mezcla de sonidos liderada por Diego Daza, Lil Silvio & El Vega, Dekko, Elder Dayán y La Banda del 5. Finalmente, el domingo 3 de mayo, el cierre estará a cargo de Poncho Zuleta y Mario Cerchar, en una noche que reafirma el valor de las raíces y la tradición compartida.

Dentro de esta programación, destaca la participación de Karen Lizarazo, ‘La patrona del vallenato’, quien llega con su más reciente canción “El Valle es el Valle”, una obra que recorre la ciudad desde la emoción: de La Fuente al río Guatapurí, de sus calles a sus historias. Una invitación a vivir Valledupar desde lo que se siente, a cantar y bailar entre amigos, y a dejar que la música acompañe esos momentos que hacen del festival una experiencia compartida.

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En este contexto, Old Parr acompaña la celebración como un aliado natural de los encuentros reales. Desde la KZ, Old Parr se conecta con esa tradición que ha hecho del vallenato una excusa para reunirse, conversar y celebrar sin afán, reafirmando su lugar en esos momentos donde la vida simplemente fluye mejor.

Más planes

Este jueves también se vivirá la esperada Noche de Compositores en el Club Valledupar, así como el homenaje a Diomedes Díaz en la casa de Mama Vila, espacio que se podrá gozar hasta el día sábado.