Hay algo magnético pasando en Colombia… y lleva un guante brillante. A propósito del estreno en cines de la nueva película de Michael Jackson, que además tiene un guiño muy nuestro con un protagonista de raíces bogotanas, su música volvió a encenderse con fuerza en Spotify.

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En los últimos siete días, las reproducciones del Rey del Pop crecieron un 70% en el país, mientras que las inclusiones en playlists de usuarios se dispararon un 88%.

El fenómeno no solo suena fuerte, también se siente global: Colombia ya es el país número 16 en el mundo con mayor consumo de su música, y Bogotá se mete en el top 10 de ciudades, ocupando el noveno lugar a nivel global.

Y hay otro dato que confirma que el legado sigue más vivo que nunca: el 68% de quienes están escuchando a Michael Jackson en Colombia tienen menos de 34 años. Nuevas generaciones que no solo lo descubren, sino que lo ponen a sonar como si fuera el estreno de hoy.

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Porque cuando el ritmo es eterno, siempre encuentra nuevos oídos… y nuevas pistas donde brillar.

Dominando la taquilla

‘Michael’, la película biográfica centrada en la figura de Michael Jackson, irrumpe con fuerza en el primer puesto de la taquilla mundial con una recaudación de 217 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana de estreno, según datos de la web Box Office Mojo.

De esta cantidad, 97 millones han sido recaudados en Estados Unidos y Canadá y el resto (120) en los otros mercados.

El estreno ha batido las expectativas pese a las malas críticas -un 38 por ciento en la página web Rotten Tomatoes, que hace una media de las reseñas en medios-. El público, en cambio, le da una buena puntuación.

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Según datos de CinemaScore, que recaba encuestas a la salida del cine, la calificación sube hasta ‘A-’, siendo la mejor clasificación A+ y la peor F-.

Según PostTrak, el 61% de los compradores de entradas son mujeres y el 66% tenía 25 años o más.

Se trata del mejor debut de la historia para una película biográfica, superando el récord establecido por ‘Straight Outta Compton’ de 2015 (60 millones de dólares) y ‘Bohemian Rhapsody’ de 2018, con 51 millones de dólares, según datos de Variety.

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‘Michael’ narra los inicios del cantante en los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los artistas más importantes del planeta. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta al rey del pop en su debut como actor.