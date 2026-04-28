La cuarta temporada de la exitosa comedia futbolística ‘Ted Lasso’, protagonizada por Jason Sudeikis, se estrenará en Apple TV el 5 de agosto.

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La temporada constará de 10 episodios que se estrenarán de forma semanal cada miércoles y concluirá con el final de temporada programado para el 7 de octubre, anunció este martes la plataforma de contenidos en línea.

En esta nueva entrega, Ted (Sudeikis) regresa a Richmond para afrontar su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo femenino de fútbol de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a mirar antes de saltar, asumiendo riesgos que nunca imaginaron.

Junto a Sudeikis, regresan Hannah Waddingham (‘Game of Thrones’), Juno Temple (‘Roofman’), Brett Goldstein (‘Shrinking’), Brendan Hunt (‘We’re the Millers’) y Jeremy Swift (‘Downton Abbey’).

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A ellos se suman nuevos integrantes al reparto, como Tanya Reynolds (‘Sex Education’), Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, quien interpretará a Henry, el hijo de Ted.

Tras su debut mundial en Apple TV+, el 14 de agosto de 2020, ‘Ted Lasso’ ha batido récords de audiencia en la plataforma.

Su primera temporada se convirtió en la serie de comedia con más nominaciones al Emmy en su primera entrega, además de obtener dos premios consecutivos a la mejor serie de comedia por sus dos primeras temporadas.

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