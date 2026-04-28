La fiebre por la Selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue creciendo, y ahora también incluye a los mascotas.

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La marca Adidas anunció el lanzamiento de una línea especial de camisetas para mascotas, inspirada en la indumentaria oficial del equipo nacional.

La nueva colección mantiene el tradicional color amarillo junto a los detalles característicos del uniforme de la Tricolor, permitiendo que perros y gatos se sumen a la hinchada durante los partidos.

Bajo el lema “El uniforme oficial para todo el equipo”, el lanzamiento fue presentado de manera conjunta entre Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol en redes sociales.

Según la información compartida por la marca, la prenda fue diseñada con materiales cómodos y ligeros, pensados para que las mascotas puedan usarla sin molestias durante los encuentros.

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La idea es que el “hincha más fiel del hogar” pueda acompañar a sus dueños durante los 90 minutos de cada partido.

¿Cuándo estará disponible la camiseta para mascotas de la Selección Colombia?

La camiseta para mascotas de la Selección Colombia estará disponible a partir del 2 de mayo de 2026 a través del sitio oficial de Adidas.

El precio confirmado es de $149.950, aunque aún se espera que la compañía revele el rango completo de tallas disponibles.