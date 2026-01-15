En medio de uno de los mejores momentos deportivos de su historia reciente, el Junior de Barranquilla y Adidas presentaron oficialmente la nueva camiseta de local para la temporada 2026, una prenda que rinde homenaje a la esencia rojiblanca del club y a la conexión inquebrantable con su hinchada.

El diseño conserva las tradicionales franjas verticales rojas y blancas que han acompañado al Junior a lo largo de décadas, reinterpretadas bajo una estética moderna que resalta la fortaleza y el carácter competitivo del equipo. Como elemento diferenciador, la camiseta incorpora una línea azul sutil que recorre el diseño y actúa como un puente visual entre los colores del escudo, la historia del club y el orgullo de su gente.

La silueta contemporánea, sumada al cuello y a las líneas características en los hombros —sellos distintivos de Adidas—, aporta una imagen actual sin perder la esencia tradicional del equipo más representativo de la Costa Caribe. El escudo del Junior, ubicado con protagonismo en el pecho, refuerza el sentido de pertenencia y la identidad de un club que trasciende lo deportivo.

Esta nueva camiseta será utilizada por el plantel profesional en las competiciones locales e internacionales, convirtiéndose en símbolo del gran presente que vive el Junior y de su ambición permanente por seguir siendo protagonista dentro y fuera de la cancha.

Tom Michiel Vinkenvleugel, director Brand Activation de Adidas, destacó que “esta nueva camiseta del Junior refleja la identidad de un club que se vive con intensidad. Cada detalle del diseño está pensado para conectar con la hinchada, honrar su historia y acompañar al actual campeón colombiano. Es una camiseta que transmite carácter, pasión y orgullo”.

Por su parte, Antonio Char, presidente del Junior de Barranquilla, aseguró que “esta camiseta representa lo que somos como club y como ciudad. Es un homenaje a nuestra hinchada, a nuestra historia y al presente que estamos construyendo. Vestir estos colores es llevar a Barranquilla en el corazón”.

La nueva camiseta de local del Junior de Barranquilla estará disponible a partir del 16 de enero en las tiendas oficiales del club, en puntos seleccionados de Adidas y en el comercio electrónico de la marca a través de adidas.co, así como en distintos aliados comerciales.