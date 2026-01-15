Alfredo Arias, técnico de Junior, habló este miércoles en la rueda de prensa previa al juego de ida de la final de la Superliga, el primer título oficial del año, y dejó claro que su equipo afronta el reto con la intención de prolongar el buen cierre de la temporada pasada.

El entrenador uruguayo reconoció las dificultades propias del corto tiempo de preparación, pero aseguró que el grupo se ha adaptado a las nuevas exigencias del calendario.

“Cada vez los tiempos son menores, pero es para todos igual. Y claro, hemos ido aprendiendo de eso, o más bien adaptándonos, a que se entrena menos, pero hay que tener los mismos resultados. Simplificar, que menos sea más”, explicó, al tiempo que señaló que no hubo una pretemporada formal y que el trabajo se centró en repasar conceptos ya conocidos.

Arias también se refirió a la salida de jugadores importantes, una situación que considera habitual en cada semestre. “Esto pasa muy seguido, las nóminas cambian. Aún ganando cambian”, afirmó, destacando como punto a favor que la base del plantel campeón se mantiene. En ese sentido, remarcó la importancia de recuperar el foco competitivo y la mentalidad ganadora. “Mañana nos jugamos un campeonato, es mañana, e intentaremos entrar a esa cancha con el mismo hambre del semestre pasado”, expresó.

El entrenador fue enfático al hablar del compromiso con la afición y evitó promesas que no estén ligadas al resultado final. “Acá no podemos prometer empatar, acá no podemos ni siquiera prometer que nos vamos a esforzar, acá tenemos que prometer que vamos a dejar todo en la cancha para ganar”, dijo.

Además, confirmó la llegada de nuevos refuerzos y señaló que tanto los jugadores que ya se incorporaron como los que están por hacerlo, entre ellos Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios, comparten esa mentalidad competitiva y aportarán al equipo a lo largo del torneo.

Sobre la conformación de la nómina de 25 jugadores, Arias explicó que el criterio principal fue elegir futbolistas con continuidad, hambre de triunfo y capacidad para desempeñarse en varias posiciones.

“Nosotros el campeonato pasado usamos 30 jugadores, algunos poquitos y otros más. Este año tenemos una lista de 25. El perfil de la elección ha estado primero que sean jugadores que tengan continuidad, lo segundo que tengan mucha hambre de ganar, los que llegaron todos tienen hambre de ganar, algunos han ganado, pero vienen con ese deseo, y en lo técnico que puedan ser polifuncionales, porque el reducir la lista me lleva a pensar que voy a necesitar de esos jugadores más minutos y al mismo tiempo que me puedan jugar en varias posiciones”, dijo.

“Si ustedes analizan, todos los jugadores que llegan pueden jugar de dos a más posiciones. Pestaña es central, pero también ha jugado en el medio. Sarmiento se puede mover por todo el ataque, por las bandas, detrás del ‘9’ e incluso ha sido delantero centro en algún momento. Barrios puede jugar por ambas bandas y Muriel puede que sea el más específico, pero también, en algún momento, jugó tirado a un costado. Creo que eso nos va a dar cierta variabilidad y cierta polifuncionalidad para poder elegir con tranquilidad pese a la reducción de los cupos”, agregó.

Finalmente, Arias se refirió al rival de turno, Independiente Santa Fe, y expresó un profundo respeto tanto por su entrenador como por la institución.

“Con Pablo (Repetto) tenemos una amistad y conocimiento a lo largo de estos años, porque nos hemos cruzado, conocemos las campañas que ambos hemos hecho en todos los lados donde hemos dirigido. Él ha tenido una carrera fructífera y tiene experiencia en este país (ya dirigió a Nacional). Y del plantel, es un equipo que en los últimos campeonatos ha estado en las definiciones, ha estado peleando, ha sido protagonista, ha sido subcampeón y se ha coronado campeón. Tienen un plantel como mucha experiencia y que tiene la sapiencia de cómo se juega este campeonato. Así que les tengo mucho respeto, tanto a su técnico como a la institución. A mis jugadores les he dicho que mañana enfrentaremos a un gran rival y que mañana no podemos entrar descuidado ni siquiera a nuestro vestuario cuando lleguemos. Tenemos que estar muy metidos y mentalizados que hay que salir a ganar el partido desde el primer minuto”, concluyó.