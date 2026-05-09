Liverpool y Chelsea no pasaron este sábado en Anfield de un empate a uno, con goles de Ryan Gravenberch y Enzo Fernández, que sirve de poco a ambos y que deja la clasificación a la Liga de Campeones en el aire.

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Los ‘Reds’, que debieron sentenciar el partido en los primeros veinte minutos, se tuvieron que conformar con un empate ante un Chelsea que no conoce la victoria desde el pasado 4 de marzo, pero que al menos ha cortado la sangría de seis partidos consecutivos perdidos en Premier League.

La racha que sí continúa es la de goles encajados. No han sido capaces de dejar su puerta a cero en ninguno de sus últimos catorce partidos ligueros, su peor registro desde 1991. Y es que no tardó mucho el Liverpool en batir a Jorgensen, titular en lugar de Robert Sánchez, que tuvo que ser baja por la conmoción cerebral que sufrió en el último encuentro. A los seis minutos, Ryan Gravenberch marcó un bonito gol desde fuera del área para la que anticipaba a ser otra tarde horrible para los ‘Blues’.

Y así tuvo que ser Virgil Van Dijk hubiese aprovechado la ocasión clarísima que tuvo minutos después, cuando remató completamente solo en el área pequeña, pero su disparo se marchó por encima de la portería de Jorgensen.

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El error dio alas al Chelsea que jugó sus mejores minutos del partido y mereció el gol hasta que una falta a media altura de Enzo Fernández se coló en la portería de Mamardashvili, a quien despistó que pensaba que la tocaría alguien cuando llegara al punto de penalti. Pese a que en un primer momento parecía que Wesley Fofana había rozado ligeramente el cuero, el francés señaló a Enzo para confirmar que el gol era del argentino.

Lejos de conformarse con el 1-1, el Chelsea siguió empujando y tras salir de vestuarios encontró el gol en un remate de Cole Palmer tras un barullo en el área. El VAR, sin embargo, apreció el fuera de juego de Cucurella en el inicio de la jugada y canceló el tanto.

Al Liverpool también le quitaron un gol, por fuera de juego de Gravenberch, y en la recta final tuvo ocasiones de sobra para llevarse esto. Un par de disparos de Dominik Szoboszlai y un remate de cabeza al larguero de Van Dijk, que pidió un penalti por agarrón de Caicedo que ni el árbitro ni el VAR estuvieron interesados en revisar.

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El empate de poco sirve al Chelsea, que se queda noveno con 49 puntos a dos de las posiciones europeas pero con un partido más jugado. El Liverpool se mantiene cuarto, con siete puntos respecto al Bournemouth. Si los ‘Cherries’ pierden este sábado contra el Fulham, el equipo de Arne Slot tendrá asegurada la plaza en Champions la temporada que viene.