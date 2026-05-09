Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y líder del partido Cambio Radical, murió este viernes 8 de mayo a los 64 años en Bogotá. Se trata de un político que no solo dejó su huella por su carácter dentro de la vida pública, sino por su resistencia en medio de la violencia del conflicto armado.

Leer también: El recordado discurso de Germán Vargas Lleras en el Congreso sobre El Caguán y las Farc

Importante: Petro lamentó la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras: “Se comportó como un gladiador”

El también exsenador y concejal vivió una situación de violencia con un atentado perpetrado por las extintas Farc, de una manera inédita en el país en ese momento: con un paquete lleno de explosivos que fue enviado a su oficina.

Ocurrió el 13 de diciembre de 2002 y fue un hecho que marcó su vida personal y política. Mientras era senador, recibió un paquete en su oficina en el Congreso. Así relató el suceso el dirigente a la Revista SoHo en 2014: “La abro y ¡pum!, explota entre mis manos. (...) Mi mano derecha quedó, literalmente, colgando de un hilo y los dedos meñique, anular y parte del medio volaron en mil pedazos”.

Vargas Lleras, quien en el atentado perdió parte de su mano, relató que un libro de Ana Mercedes Hoyos le sirvió como escudo: “Me protegió el pecho e impidió que parte del explosivo llegara a la cara”.

Por todo esto, en 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acreditó como víctima en el Caso 10.

La magistrada Marcela Giraldo Muñoz determinó que los atentados fueron perpetrados por las extintas Farc-EP, grupo que reconoció su autoría en una carta enviada al expresidente Juan Manuel Santos en 2020.

Hay que recordar que, durante un debate de control político en el Senado, Germán Vargas Lleras denunció irregularidades en la zona de distensión de las Farc en El Caguán.