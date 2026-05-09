A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro lamentó la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien murió este viernes 8 de mayo tras varios años de lucha contra el cáncer.

El primer mandatario destacó la trayectoria del líder político de Cambio Radical en el Congreso y lo calificó de ser un “gladiador”.

“Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca”, señaló el jefe de Estado.

Concluyó su mensaje con condolencias a la familia de Vargas Lleras: “Le envío a su familia mi sentido pésame”.

Vale mencionar que el también exministro del Interior se encontraba internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, a donde fue remitido desde la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, donde ingresó el 9 de marzo pasado.

El político, nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), nació en Bogotá el 16 de febrero de 1962.

Fue vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017, en el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos. Además, fue el líder del partido de derecha Cambio Radical, por el cual fue candidato presidencial en 2010 y 2018.

En el Senado, del cual fue presidente en el periodo 2003-2004, se caracterizó por su férrea postura contra los grupos guerrilleros de izquierda.

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