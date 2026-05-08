La carrera por la defensa —o la reforma— de la Constitución de 1991 ya entró oficialmente al tablero electoral. Mientras el presidente Gustavo Petro impulsa una Asamblea Nacional Constituyente como bandera política de su último tramo de gobierno, desde la otra orilla comenzó a tomar forma una estrategia para cerrarle el paso a esa posibilidad.

La Registraduría Nacional autorizó la inscripción del comité ciudadano “Referendo por la estabilidad constitucional 2026-2030”, promovido por el candidato presidencial Sergio Fajardo y un grupo de aliados políticos y jurídicos.

Con ese aval, el comité quedó habilitado para iniciar la recolección de firmas en todo el país.

La iniciativa busca impedir que entre 2026 y 2034 se convoque una Asamblea Nacional Constituyente, mecanismo que el petrismo ha empezado a promover como salida para destrabar reformas sociales y cambios institucionales que, según el Gobierno, han encontrado resistencia en el Congreso y en las altas cortes.

El comité está conformado por Fajardo; su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla; el abogado Mauricio Pava; además de Federico Restrepo, Martín Rivera, Daniel Felipe Vega e Ian Sergio Bueno. Todos coinciden en la necesidad de “blindar” la actual carta política frente a lo que consideran intentos de modificación impulsados desde el poder.

“La Constitución no puede convertirse en una herramienta del gobierno de turno”, sostuvo Fajardo al referirse al alcance de la iniciativa. El exgobernador de Antioquia insistió en que cualquier reforma estructural al modelo institucional debe surgir de consensos amplios y no de coyunturas políticas.