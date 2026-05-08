La interrupción en las cotizaciones al sistema de pensiones es una realidad recurrente para muchos ciudadanos colombianos, especialmente para quienes se encuentran en situación de desempleo o laboran de forma independiente. Usted debe tener presente que, aunque pausar los aportes no conlleva la pérdida del capital o del tiempo ya acumulado, sí genera consecuencias directas sobre el cronograma y las condiciones necesarias para obtener la jubilación en este 2026.

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Cuando usted deja de cotizar, sus semanas registradas permanecen resguardadas tanto en el régimen público como en los fondos privados; sin embargo, el avance hacia la meta pensional se detiene. Para acceder a la pensión de vejez en Colombia, se mantienen los requisitos de edad: 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, junto con un volumen mínimo de semanas que usted deja de sumar durante los periodos de inactividad laboral.

Uno de los riesgos menos visibles de suspender los aportes es la posible disminución del valor final de la pensión. El cálculo del ingreso base de liquidación otorga una relevancia considerable a los aportes realizados en los últimos años de la vida laboral. Si usted deja de cotizar en esta etapa crítica, el promedio salarial utilizado para la fórmula podría verse afectado, lo que resultaría en una mesada mensual inferior a la que obtendría con una trayectoria continua.

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En el escenario de que usted alcance la edad de jubilación sin haber completado las semanas exigidas por la ley, el sistema ofrece al menos tres mecanismos para evitar que quede en una situación de vulnerabilidad:

Indemnización sustitutiva: se trata del reintegro de los saldos aportados mediante un único pago económico.

se trata del reintegro de los saldos aportados mediante un único pago económico. Beneficios Económicos Periódicos (BEPS): un esquema estatal de ahorro voluntario para quienes no logran pensionarse pero desean un ingreso de apoyo.

un esquema estatal de ahorro voluntario para quienes no logran pensionarse pero desean un ingreso de apoyo. Pensión familiar: este recurso permite que usted y su cónyuge o compañero permanente sumen sus semanas cotizadas para intentar cumplir los requisitos de manera conjunta.

Es fundamental destacar que, a partir de este año 2026, el sistema pensional colombiano ha iniciado una transformación orientada a la equidad de género: las mujeres cuentan ahora con una reducción progresiva en el número de semanas requeridas para pensionarse. Esta medida busca reconocer y compensar las brechas generadas por interrupciones laborales ligadas a la maternidad o a las tareas de cuidado no remuneradas, facilitando así su acceso al retiro digno.

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Para asegurar su estabilidad futura, los especialistas sugieren que realice una auditoría constante de su historial laboral y procure mantener la regularidad de sus aportes a través de cotizaciones voluntarias cuando sus ingresos lo permitan.