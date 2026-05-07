Una investigación realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la red global Ecpat en el territorio colombiano, reveló que alrededor de 860.000 niños en Colombia han sido víctimas de abuso sexual digital.

Leer más: “Nadie nos responde, estamos tirados en el suelo, cansados y sin poder comer bien”: cartagenera afectada por cierre de aerolínea Plus Ultra

Asimismo, el informe señala que la mayoría de los menores callan por miedo o vergüenza, ya que en la mitad de los casos el agresor es alguien del círculo cercano: familiares, parejas o amigos.

La investigación indica que cerca de 860.000 niñas, niños y adolescentes entre 12 y 17 años en el país, equivalentes al 21 % de quienes usan internet en ese rango de edad, fueron víctimas de alguna forma de abuso sexual o explotación, derivados de la tecnología durante un solo año.

El estudio Disrupting Harm, presentado el pasado miércoles 6 de mayo por Unicef, Interpol y Ecpat, encontró además que ninguno de los adolescentes encuestados presentó una denuncia formal ante las autoridades, ni líneas de ayuda o trabajadores sociales.

Ver también: ¿Clase de manejo de moto?: dos hombres mueren tras accidente dentro de Granabastos

Cabe señalar que dicha investigación, desarrollada en Colombia entre 2023 y 2025, hace parte de un estudio global que abarca a 25 países y se construyó a partir de una encuesta nacional representativa a 999 adolescentes usuarios de internet entre 12 y 17 años y sus familias.

Además, se realizaron entrevistas con sobrevivientes, operadores de justicia, autoridades, y profesionales de primera respuesta.