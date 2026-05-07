Un nuevo hecho de violencia sucedió en la tarde de este jueves en la localidad Suroccidente de Barranquilla, luego de que un hombre fuera asesinado a tiros en el barrio Evaristo Sourdis.

La víctima fue identificada como Gleiben David Cabarcas Ordeñana, de 32 años y de oficio cobradiario, quien recibió impactos de bala en medio de un ataque sicarial registrado hacia las 3:10 de la tarde en la carrera 9C con calle 80.

Según el reporte preliminar de las autoridades, Cabarcas Ordeñana se encontraba en vía pública cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. De acuerdo con las versiones recopiladas por la Policía, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó contra la víctima antes de huir del lugar junto al conductor.

El hombre fue auxiliado y trasladado al Camino El Bosque, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades informaron que la víctima registraba cuatro anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, relacionadas con el delito de violencia intrafamiliar en los años 2017 y 2023. Asimismo, se conoció que había recuperado su libertad en agosto de 2025 tras permanecer en un centro carcelario por este mismo delito.

Cabe reseñar que en abril de 2024, EL HERALDO documentó un proceso judicial contra Gleiben David Cabarcas Ordeñana adelantado por el Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violen­cia Intrafamiliar, CAVIF, de la Seccional Atlántico de la Fiscalía.

En ese momento, la agencia fiscal logró acusar al hombre por el delito de violencia intrafa­miliar agravada en sentido homogéneo y sucesivo luego de las denuncias de tres mujeres con las que este convivió en los últimos siete años.

El Juez Noveno Penal con funciones control de garantías, Maxlinder Pichón Montaño, fue la autoridad encargada de atender este proceso que tenía va­rias etapas y se investigaba cada vez que el acusado recibía una denuncia en su contra.

Este medio conoció que en 2017 la primera pareja de Cabarcas Ordeñana acudió ante las autoridades para denun­ciarlo por violencia dentro del hogar luego de que este la sometiera a golpizas y maltratos verbales.

Después, para junio de 2023, una me­nor de 16 años volvió a denunciar al co­bradiario por el mismo delito después de tres meses de convivencia con este en un domicilio del barrio El Bosque, en la localidad Suroccidente de Barran­quilla.

Ya en 2024 se sumó otro proceso de denuncia contra el individuo. Esa vez fue una nueva pareja que este había encontrado y que, aparentemente, des­conocía el historial del hombre.

Los ataques, según el expediente, fueron algo similares a los de las dos primeras víctimas, pero se su­mó un posible caso de tortura, en senti­do de que la mujer indicó a las autorida­des de que este la había tenido “todo un día sin ir al baño y me quemó las piernas con un cigarrillo”.

“Me pateaban las costillas y en la es­palda. Prendió un cigarrillo y me que­mó la pierna derecha y me tenía senta­da en una silla en la sala y no me dejaba levantarme. No me dejó ir al baño en todo el día, no comí en todo el día, por­que él me tenía ahí retenida. Me decía que si me levantaba me iba peor. Yo te­nía puesto un reloj y me lo partió. Con el vidrio del reloj me hizo cortes en las piernas… Le dijo a una hermana mía: te espero en la cárcel el bosque para entre­garte a tu hermana”, expresó la tercera víctima, según lo descrito por la Fiscalía en audiencia hace dos años.