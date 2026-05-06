Cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas irrumpieron la noche de ayer en una vivienda ubicada en el barrio San Juan Bosco, en el municipio de Sabanagrande, y asesinaron a un hombre.

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El hoy occiso respondía al nombre de Dilan Alberto Zapata Salas, de 22 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 9:45 p. m., los agresores llegaron hasta la carrera 3 con calle 17 e ingresaron hasta la casa portando armas de fuego.

Una vez ubicaron al joven, estos le dispararon en al menos seis ocasiones, dejándolo tendido en el piso de una de las habitaciones.

Malherida, la víctima fue trasladada hasta el hospital municipal, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Gracias a la activación del ‘Plan Candado’ y a la oportuna reacción de la Policía Nacional, estos lograron interceptar a los presuntos responsables.

Durante el operativo, los sujetos se enfrentaron a las patrullas, lo que generó un intercambio de disparos. Como resultado, uno de los capturados y los dos menores aprehendidos resultaron lesionados; actualmente, reciben atención bajo custodia en centros médicos.

Entre los capturados se encuentran dos hombres de 22 y 18 años y la aprehensión de dos adolescentes de 16 y 17 años, así mismo, la incautación de dos armas de fuego de fabricación industrial (un revolver y una pistola) y dos motocicletas, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio.

Fotografía de uno de los capturados junto con un arma incautada.

Según información preliminar, el hecho estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas por la apropiación de una suma de dinero por parte de la víctima.

Al respecto, el teniente coronel Pablo Anibal Bueno Mendoza, comandante del departamento de Policía Atlántico (E), continúa invitando a la comunidad a continuar denunciando oportunamente cualquier actividad ilícita o de afectación a la convivencia ciudadana a través de la línea gratuita 123, en donde profesionales de policía lo atenderán, garantizando absoluta reserva.