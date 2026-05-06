Transmetro anunció que continúa avanzando a toda marcha en el fortalecimiento del servicio y en el plan de recuperación de infraestructura, con acciones orientadas a mejorar la experiencia de viaje, la seguridad y el orden.

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En ese orden de ideas, se vienen ejecutando obras de adecuación en el Portal de Soledad, incluyendo la unificación de ingresos por puertas principales, mejoras en el acceso peatonal y el fortalecimiento de controles dentro de la plataforma para optimizar la circulación y brindar mayor seguridad a los usuarios.

Además, avanzan acciones de modernización de infraestructura para ofrecer espacios más cómodos, funcionales y organizados.

“Iniciamos trabajos de recuperación y adecuación del Portal de Soledad para seguir mejorando la experiencia de servicio de nuestros usuarios y fortalecer el Sistema con espacios más seguros, organizados y funcionales”, indicó Rubén García, gerente de Transmetro.

Como parte de las mejoras, se instalarán reflectores complementarios en el Portal de Soledad, y las estaciones Joe Arroyo y Parque Cultural para fortalecer la iluminación y la percepción de seguridad en los mismos.

De manera complementaria, avanza la recuperación integral de la estación Joe Arroyo, donde se instalaron 200 metros de malla lineal, bolardos de orientación y se realizó la recuperación de zonas verdes para fomentar el orden, la seguridad y el sentido de pertenencia en este importante punto de la ciudad.

Asimismo, más de 3.000 metros cuadrados fueron intervenidos con acciones de arborización, paisajismo y embellecimiento urbano, transformando el entorno de la estación en un espacio más verde, agradable y sostenible para los usuarios.

Trabajos en las estaciones

Actualmente, también avanzan las obras de remodelación en las estaciones Atlántico, La Veintiuna, La Catorce, La Ocho, Buenos Aires y Joaquín Barrios Polo.

Las intervenciones contemplan mejoras en cerramientos, luminaria, señalética, cubiertas, taquillas y estructuras metálicas, además de acciones orientadas a fortalecer la accesibilidad, el confort y la seguridad para los usuarios.

Paralelamente, se realizan jornadas de recuperación y embellecimiento en estaciones como Parque Cultural, Barrio Abajo, Esthercita Forero, Alfredo Correa y Pacho Galán, mediante labores de limpieza, pintura y adecuación orientadas a mejorar el entorno visual y fortalecer la experiencia de viaje de los usuarios.

Estas acciones también buscan generar mayor confianza para impulsar alianzas con marcas interesadas en la adopción y apadrinamiento de estaciones del Sistema.

Acciones por la seguridad

Transmetro informó que fortaleció la presencia de vigilancia privada y personal orientador en diferentes estaciones, con el acompañamiento permanente de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo para brindar mayor seguridad, orientación y atención oportuna a los usuarios.

En la estación Joaquín Barrios Polo también se implementó un sistema de enrejado para reducir accesos indebidos al carril Solo Bus, fortalecer el respeto por el pago del pasaje y mejorar la percepción de seguridad dentro del Sistema.

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Adicionalmente, la estación de retorno Joe Arroyo y el Portal de Soledad ya cuentan con pantallas informativas y publicitarias que permiten mantener a los usuarios informados sobre novedades, campañas y contenidos institucionales.