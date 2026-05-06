El alcalde Alejandro Char hizo un llamado a la comunidad, en procura de facilitar el proceso de vacunación para prevenir más de 30 enfermedades y propender por el bienestar y la salud de los barranquilleros, siendo la aplicación de virales el más efectivo de los métodos de prevención y proteger de manera particular a los niños y adultos mayores.

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Además de los puntos fijos de vacunación en los PASO, CAMINO y en las EPS, la Alcaldía de Barranquilla realiza diariamente la vacunación domiciliaria gratis para reforzar la búsqueda de población pendiente por iniciar, continuar y completar sus esquemas; especialmente contra enfermedades como el sarampión-rubéola, la fiebre amarilla y la tosferina.

Estos son males que mantienen en alerta a las autoridades de salud, ante los casos reportados en diferentes zonas del país. Las vacunadoras o caminantes de la salud van debidamente identificadas con uniforme de MiRed IPS.

“En Barranquilla, la salud también llega hasta tu puerta. Estamos recorriendo los barrios de la ciudad para que nuestra gente se vacune y se ponga al día con las dosis que protegen su bienestar. Casa a casa, un equipo de la Secretaría de Salud y MiRed llega para cuidarte y acompañarte. Identifícalos, ábreles la puerta y cuida de ti y de tu familia”, publicó el al mandatario distrital en su cuenta de X (antes Twitter).

La Secretaría Distrital de Salud recomendó vacunarse con anticipación a las personas que van a viajar al Mundial de Fútbol 2026, contra el sarampión-rubéola y la fiebre amarilla ante los brotes reportados en Canadá, Estados Unidos y México.

Los viajeros pueden acudir al PASO San José y CAMINO Nazareth, para aplicarse las vacunas gratis por lo menos 10 días antes de viajar. Es importante que lleven los tiquetes del viaje para la aplicación de las vacunas.

“Revisen su historial de vacunación, para estar seguros si les falta alguna dosis de refuerzo, lleven su carné de vacunación en físico o digital ya que es posible que se lo pidan en los controles migratorios y consulte las fuentes oficiales para evitar cualquier desinformación”, precisó la secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco.

La Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social han expresado que todas las vacunas que hacen parte del programa ampliado de inmunización son seguras, efectivas, certificadas y reducen el riesgo de hospitalizaciones, complicaciones graves y muerte, especialmente en población vulnerable como son los niños menores de 5 años, las mujeres gestantes, los adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y el talento humano en salud.

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Las vacunadoras de la red pública distrital MiRed portan indumentaria, uniforme y carné, para que se les permita el acceso a los hogares para que -como familias- puedan completar sus esquemas de vacunación.

Las vacunas del PAI son esterilizadas, nuevas, no están usadas y no ponen en riesgo la salud y la vida.