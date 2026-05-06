La empresa Triple A informó este miércoles 6 de mayo que los trabajos en el sistema de acueducto programados ya culminaron y que desde ese momento y durante toda la mañana se restablecerá por completo el servicio.

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“Durante la madrugada y la mañana de este miércoles 6 de mayo continuará el proceso de recuperación del servicio, especialmente en los sectores más alejados del sistema, entre ellos municipios costeros, el corregimiento Eduardo Santos – La Playa y zonas aledañas, y algunas zonas del norte de la ciudad, donde la normalización se reflejará de manera progresiva", se lee en el escrito de la empresa, publicado en sus redes sociales.

Se añade en la misiva: “Nuestros equipos técnicos mantienen monitoreo permanente sobre la operación para acompañar la estabilización total del sistema”.

Hay que recordar que parte de los trabajos realizados este martes 5 de mayo fue la instalación de la válvula sobre la carrera 50 con calle 82 y los empalmes del sistema Costero en el sector del puente Juan Mina y la Circunvalar de la Prosperidad.

Además, también se realizó la instalación de una Tee sobre la calle 63B entre carreras 34 y 35, instalación de una válvula de 24 pulgadas en la calle 72 con carrera 52 y “labores correctivas” para la reparación de fuga en la calle 72 con carrera 49.