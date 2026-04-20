La denuncia pública del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre presuntas amenazas en su contra y la de su familia encendió las alertas de las autoridades nacionales. A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró haber recibido información de la Policía Nacional sobre un posible plan de bandas criminales para atentar contra su vida.

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“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, indicó Char en su mensaje.

El alcalde también hizo un llamado urgente a las instituciones del Estado para responder ante la situación. “a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, expresó.

He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia.



Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional.



Hago un… — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 20, 2026

Tras conocerse la denuncia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó confirmando la activación de canales institucionales para atender el caso y verificar la información.

“Con esta información, he procedido contactar al mindefensa Pedro Sánchez, al director de la Policía Nacional, y al director de la Ponal (Policía de Protección y Servicios Especiales) para también activar los organismos de inteligencia del Estado, verificar la información y tomar las medidas necesarias”, señaló el funcionario.

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En su pronunciamiento, Benedetti reiteró la postura del Gobierno frente a este tipo de hechos, subrayando el rechazo a cualquier amenaza contra la ciudadanía.

“El Gobierno nacional rechaza cualquier amenaza contra cualquier ciudadano”, afirmó el ministro del Interior.