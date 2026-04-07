Barranquilla es una ciudad que late al ritmo de su gente. Una que se puede contar, bailar y saborear, porque aquí la identidad no se explica: se vive, se expresa con orgullo y también se cocina a fuego lento y se sirve, generosa, en cada esquina.

La cultura es la energía que mueve la ciudad. Está en la conversación cotidiana, en sus tradiciones, en su memoria y en ese orgullo que se hereda de generación en generación. Basta recorrer barrios como Rebolo, Las Flores, Barrio Abajo o El Prado para entenderlo: el ADN barranquillero suena, se cocina, se baila y se disfruta.

Barranquilla es una mezcla viva. En su música conviven la cumbia, el mapalé, la salsa y la champeta; en su gastronomía, el arroz de lisa, la butifarra y el bollo limpio se mezclan con su influencia policultural; y en sus calles explota una creatividad popular que transforma las telas, las lentejuelas, las paredes y el cartón en verdaderas obras de arte.

Y esa riqueza no es casual. Es el resultado de siglos de encuentro entre culturas indígenas, africanas y europeas que encontraron en esta ciudad un punto de convergencia. De ahí que el Carnaval de Barranquilla sea la máxima expresión de esa confluencia de mundos: una celebración que no solo resume la historia del Caribe, sino que la proyecta al mundo como patrimonio vivo, reconocido por la Unesco.

Más allá de los títulos, lo que realmente define esta cultura es su capacidad de reinventarse sin perder su esencia: la esencia inimitable de ser barranquillero. Este respaldo ciudadano se suma a la confianza en el liderazgo de la ciudad: la favorabilidad del alcalde Alejandro Char se ubica en el 82 %, la más alta entre las principales ciudades del país.

En el marco del cumpleaños 213 de Barranquilla, este sentimiento colectivo se potencia y se proyecta: una ciudad que celebra lo que es y que hoy le muestra al país y al mundo por qué está de moda.

Gastronomía: cultura que se comparte

Barranquilla se cuenta también desde su cocina. Desde el humo de un arroz de lisa en la calle hasta la innovación de sus restaurantes. En el colorido y la creatividad del insuperable chuzo desgranado, un delicioso invento barranquillero que resume el espíritu de la ciudad: abundante, creativo y sin miedo a mezclarlo todo.

La ciudad ha construido una identidad gastronómica diversa, creativa y sin complejos. Es un mosaico donde conviven la tradición popular, la innovación gastronómica y la herencia multicultural que llegó con los migrantes y se quedó para siempre en los fogones.

Chinos, sirios, libaneses, italianos, alemanes, judíos y norteamericanos echaron raíces en esta capital, en la que una arepa de huevo compite, sin complejos, con un plato de un elegante restaurante. En esta nueva y renovada ciudad conviven espacios de fusión en los que el Caribe dialoga con el mundo.

Y es por eso que podemos hablar de Sabor Barranquilla o el popular Sabor Bajero, que confirman la fortaleza gastronómica y culinaria de la ciudad: miles se reúnen alrededor de la comida como si fuera un acto cultural que va mucho más allá de lo culinario, porque en Barranquilla cada cocina cuenta una historia.

Cultura que se forma y transforma vidas

Esa misma creatividad también se está formando en espacios pensados para el arte y el talento cultural. La cultura que transforma la ciudad también se planta en las casas.

Las Casas Distritales de Cultura funcionan como escuelas barriales de formación gratuita: talleres de música, danza, plástica y teatro que acercan herramientas a niños, jóvenes y adultos en las cinco localidades de la ciudad.

Para muchos jóvenes, esas casas son la primera experiencia con la práctica artística organizada: un lugar donde el talento recibe guía, ensayo y la posibilidad de vincularse a circuitos más amplios. La EDA ha permitido que la política cultural deje de ser un anuncio y se vuelva práctica cotidiana.

Mientras tanto, la Fábrica de la Cultura se consolida como uno de los pilares más simbólicos del motor cultural que mueve a Barranquilla, escenario que materializa la apuesta de la Alcaldía por la formación artística y creativa. Con más de 7.000 m² y capacidad para cerca de 1.000 jóvenes por jornada en disciplinas como música, danza, teatro y producción audiovisual, este espacio representa una inversión decidida por el talento y la creatividad.

A esta apuesta se suma la recuperación del Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), una de las joyas culturales más importantes de la ciudad. Actualmente, la Alcaldía Distrital adelanta las intervenciones que lo consolidan como un equipamiento cultural contemporáneo.

Como pieza central, el museo contará con el mural “Cosas del Aire”, del maestro Alejandro Obregón, tras un proceso de traslado, instalación y restauración que devuelve a la vida una de las obras más significativas del arte moderno en el Caribe colombiano.

Así, Barranquilla no solo fortalece su oferta cultural, sino que recupera su memoria, impulsa el arte y consolida un ecosistema que forma, inspira y transforma vidas.

Una ciudad que se pinta, se vive y se recorre

Desde Barrio Abajo hasta los nuevos corredores gastronómicos; desde el parque lineal de Rebolo hasta el Gran Malecón; desde la Casa del Carnaval hasta la Luna del Río, Barranquilla demuestra que no olvida de dónde viene, pero sabe hacia dónde va.

La ciudad también se expresa en sus calles. Murales, intervenciones urbanas y espacios recuperados han convertido sectores como Barrio Abajo y El Prado en galerías a cielo abierto.

En El Prado, jóvenes artistas han intervenido fachadas y pasos peatonales, contando memoria barranquillera y escenas cotidianas. En Barrio Abajo, la apuesta fue aún más ambiciosa: un “Museo a cielo abierto” con murales que rinden homenaje a las tradiciones, personajes y juegos populares.

Estas iniciativas no solo embellecen la ciudad: generan identidad, activan economías locales y fortalecen el sentido de pertenencia.

El Carnaval de Barranquilla, una fiesta para el mundo

El Carnaval de Barranquilla es la máxima expresión de esta identidad. Reconocido por la Unesco como patrimonio de la humanidad, proyecta a la ciudad como un referente cultural global.

Es un lenguaje común que une generaciones, sectores y culturas. Aunque son cuatro días de fiesta, en Barranquilla el Carnaval se vive todo el año. Cuando llega, la ciudad se transforma en un gran escenario colectivo.

La Vía 40, calles y esquinas se llenan de comparsas, disfraces y tradición. Pero detrás del color hay una estructura poderosa: la cultura como motor económico.

En 2026, el Carnaval generó una movilización superior a los $840.000 millones, 195.000 empleos, más de 6 millones de espectadores y cerca de 820.000 turistas. Su agenda superó los mil eventos, con 800 expresiones gratuitas.

Además, la Alcaldía destinó más de $20.000 millones para su fortalecimiento, incluyendo $10.690 millones en estímulos para artistas y hacedores culturales.

Pero más allá de las cifras, el Carnaval es emoción, memoria y pertenencia: el trabajo del artesano, la costurera, el músico. Es el momento en que todos se encuentran bajo un mismo ritmo.

El orgullo de ser barranquillero

El mayor patrimonio de Barranquilla no está en sus edificios ni en sus cifras: está en su gente.

En ese orgullo de decir “yo soy de aquí”. En ese sentido de pertenencia que el barranquillero lleva a cualquier parte del mundo.

Porque Barranquilla entendió algo clave: que la cultura no solo es identidad, también es estrategia de crecimiento. Y hoy, ese orgullo colectivo es su mayor fuerza para proyectarse al mundo.