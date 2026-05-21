Desde la tarde de este miércoles 20 de mayo la empresa Air-e informó que está trabajando en una avería al interior de la subestación Cordialidad. Las labores de reparación se han extendido hasta altas horas de la noche, lo que ha causado la molestia de comunidades de los barrios afectados en Barranquilla y otros municipios.

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De acuerdo al reporte en redes sociales por parte de los mismos usuarios, barrios como Caribe Verde, Siete de Abril, Conidec y la Ciudadela 20 de Julio están sin servicio de energía desde la tarde de este miércoles.

Según el mismo reporte, barrios del municipio de Galapa también están sin luz eléctrica.

El informe de Air-e señala que por las intervenciones en la subestación Cordialidad también fueron afectados los circuitos Galapa, Cordialidad 8, 9 y 10, Almendros, Malvinas, La Paz, Cementos y Concretos.

Lo último que publicó la empresa de energía en sus redes sociales es que sus técnicos continúan trabajando en el retiro de los cables averiados al interior de la subestación Cordialidad, para luego avanzar en las labores de reparación y empalme para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

#EntérateAtlántico🌀 Entendemos la importancia de contar con el servicio de energía, por eso a esta hora técnicos continúan trabajando en el retiro de los cables averiados al interior de la subestación Cordialidad, avanzando posteriormente en las labores de reparación y empalme… pic.twitter.com/laB0KEp4z3 — Air-e Intervenida (@Aire_Energia) May 21, 2026

Por ahora no se tiene un tiempo estimado para que sea establecido el servicio de energía en los barrios afectados.