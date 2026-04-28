Ya es oficial. Silvia Beatriz Gette es, nuevamente, rectora en propiedad de la Universidad Autónoma del Caribe. Medios de comunicación y miembros de la comunidad universitaria estuvieron este lunes en su regreso a la sede.

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Además, la propia institución educativa emitió un comunicado, firmado por la propia Gette, confirmando su regreso, asegurando que se dará a “un proceso de recuperación, reconstrucción y fortalecimiento institucional”.

“Durante los últimos casi 13 años, la institución atravesó uno de los periodos más difíciles de su existencia. Hoy, con un verdadero sentido de pertenencia, amor, responsabilidad y profundo respeto por la comunidad universitaria, se da paso a un proceso de recuperación, reconstrucción y fortalecimiento institucional”, se lee en el escrito.

Se añade en el comunicado: “Este momento marca el inicio de una nueva etapa para la Universidad, pero también representa el reencuentro con su historia, con su origen y con el legado sobre el cual fue construida”.

También se enfatiza que la universidad vuelve a rus raíces, a su propósito, a su esencia, y “vuelve a continuar con la misión con la que fue creada por el doctor MARIO CEBALLOS ARAÚJO".

Culmina el comunicado: “Este es un momento para mirar hacia adelante, con esperanza, con compromiso y con la convicción de que juntos podemos recuperar la grandeza de esta institución. Hoy comienza el renacer de esta gran universidad”.

Hay que recordar que luego de que el Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla declarara improcedente la acción de tutela que impedía su regreso, Silvia Beatriz Gette Ponce asumió en la tarde de este lunes como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, retomando el cargo después de 13 años.

“Es mucha emoción estar en este momento en esta gran casa. Trece años esperando este momento”, expresó durante una rueda de prensa este lunes.

“Con la ayuda de empleados, sindicatos, estudiantes, tenemos que sacar adelante la universidad y lograr lo que fuimos en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012”, agregó.

La rectora reconoció que aún desconoce el estado actual de la institución, por lo que sus primeras decisiones estarán enfocadas en escuchar y diagnosticar.

“Acabo de llegar, no sé cómo está la universidad. Lo primero será sentarnos, hablar, presentarnos y enterarme de lo que hay”, afirmó.

En su mensaje a la comunidad universitaria, insistió en la necesidad de trabajo conjunto: “Tenemos que poner el hombro y levantar la universidad. Si la universidad está bien, sus títulos tendrán valor; si se cae, nos afecta a todos”.

A su vez, hizo referencia al legado institucional al mencionar que la universidad “no se merece todo lo que ha pasado”.