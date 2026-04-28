Durante su alocución este lunes 27 de abril, el presidente Gustavo Petro se volvió a referir al fallo de la justicia que suspendió la intervención de la EPS Coosalud y ordenó devolver su administración a sus dueños.

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En referencia al Sistema de Salud y los estados financieros de las EPS, el presidente aseguró que Coosalud es la peor en ese ítem, “que un juez magistrado de un tribunal que llevan experiencia en estarle volviendo a los corruptos, los dineros de la salud pública de Colombia y hay que investigarlo, le está queriendo entregar al mismo que usó los dineros públicos para en cuantía 221.000 millones con autorización del primo de del hermano de Pacho Santos, vicepresidente de la República, Rafael Santos y de Juan Carlos Pastrana, hermano del presidente Andrés Pastrana que y un señor Negrete que están en la junta directiva de COSALUD”.

Agregó sobre el tema: “No pueden investigar en la fiscalía, son poderosos y entonces el juez en vez de investigar el que usó 221.000 millones de recursos públicos para garantizar prestas... Estamos para él y sus empresas particulares que no son cosas ¿Cómo este juez hace esta vergüenza con la salud pública de Colombia?“.

También aseveró que él puede obedecer los fallos de la justicia, pero no está censurado para criticarlos.

Ya el mandatario nacional había criticado el fallo de la justicia, por medio de una publicación en su cuenta de X, el pasado domingo 26 de abril.

“Está es toda una aberración del tribunal administrativo de Bolívar. La justicia no debe arrodillarse ni ante el dinero ni ante personas del poder metidos en corrupción. Que gane en un tribunal un señor que se le ha probado que garantizó una operación privada de crédito para las empresas particulares del gerente con recursos de la nación por 200.000 millones, que están en peligro, recurso público de la salud... Coosalud es de una cooperativa de gente trabajadora y no del señor González. Que los corruptos no expropien más a la nación y al pueblo trabajador. Hemos ordenado los pasos a seguir respecto a la EPS Coosalud”, publicó.