Un operativo de vigilancia realizado en la localidad de Usme permitió descubrir un presunto caso de abandono de menores, que culminó con el rescate de seis niños en el barrio Antonio José Sucre, en el sur de Bogotá.

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Según las autoridades, los hechos se registraron alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando uniformados que adelantaban rondas de control observaron a dos menores caminando solos por la vía pública, sin la compañía de un adulto responsable. La escena generó alerta inmediata, por lo que los policías se acercaron para conocer su situación familiar.

De acuerdo con lo que manifestaron los niños, su madre había salido de la casa y ellos habían quedado sin supervisión. Ante esta versión, los uniformados decidieron acompañarlos hasta el lugar de residencia para verificar las condiciones en las que se encontraban.

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Al llegar al inmueble, los agentes encontraron la puerta abierta y, al ingresar, hallaron a otros cuatro menores que dormían en condiciones consideradas inapropiadas, también sin la presencia de un adulto a cargo. En total, se trataba de seis menores de edades entre los 11 y 18 meses, y los 3, 4, 6 y 11 años.

Encontramos en la madrugada en #Usme, a 6 menores en presunto abandono: 2️⃣ caminaban solos en la calle, mientras en su casa, la puerta estaba abierta y hallamos a otros 4️⃣ menores en precarias condiciones



La rápida intervención policial permitió que hoy estén al cuidado del ICBF pic.twitter.com/hKOd0NMMqR — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 28, 2026

Los niños fueron puestos bajo protección del Grupo de Infancia y Adolescencia, que procedió a su traslado para garantizar su seguridad y activar la ruta de restablecimiento de derechos.

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Durante el procedimiento, los padres de los menores llegaron al lugar. Sin embargo, las autoridades señalaron que, al parecer, se encontraban bajo efectos del alcohol, por lo que no fueron considerados aptos en ese momento para asumir el cuidado de los niños.

Finalmente, los seis menores fueron trasladados a un centro especializado donde recibirán atención integral mientras las autoridades competentes definen las medidas a seguir en este caso.

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres y cuidadores para que eviten dejar a los menores sin supervisión y recordaron la importancia de reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo su bienestar a través de las líneas de atención disponibles.

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