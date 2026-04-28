Patito Feo fue una serie de televisión de adolescentes argentinos que marcó a la generación del 2000 de diferentes partes del mundo. A pesar de que su primera emisión fue en 2007, este año la producción vuelve a ser tema de conversación.

En ese entonces, algunas niñas se sintieron parte de ‘Las Divinas’, mientras que otras simplemente se identificaron con ‘Las Populares’. Sin embargo, cuando se trataba de cantar canciones emblemáticas no había preferencia que valiera. Antonella y Patito se apoderaban de esas pequeñas que se imaginaban siendo grandes.

Ahora, casi 20 años después, ya hechas adultas, igual que sus seguidoras, esas dos mujeres buscan volver a hacer vibrar corazones con letras cargadas de significado. Muchas relacionadas con la amistad y la autoestima.

Según revelaron en TikTok desde la cuenta ‘Laura y Brenda’, manejada por las dos rivales de ese programa, este 23 de septiembre de 2026 se presentarán en Colombia, específicamente en la capital: Bogotá.

@lauraybrendaworldtour 🇨🇴Colombia, al fin llegó su turno!!! Gracias por la espera y todo su amor (estuvimos leyéndolos y leyéndolas siempre en comentarios👀) 📅Nos vemos el 23 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá. 🎟 Preventa Movistar: Martes 28, 10 AM 🎟 Venta general: Jueves 30, 10 AM Entradas en tuboleta.com — link en bio ✨🫶🏻 Queremos estar ya arriba del escenario; con quienes van a venir a vernos? Y con qué outfits? 👀💋 -L&B @basnicar @Laura Esquivel ♬ sonido original - LaurayBrendaWorld Tour

El escenario que las mostrará ante el público ya maduras y como aliadas será el del Movistar Arena. Para asistir, podrá escoger entre las 5 localidades disponibles y también habrá espacio para menores de edad desde los 14 años.

El tour tiene como nombre ‘Amigas del Corazón’, que hace referencia a una de las canciones más recordadas de aquella época. De acuerdo con el título y la información revelada en portales oficiales, será una noche para reencontrarse con la infancia y celebrar una historia que sigue viva.