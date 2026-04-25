Aunque parece las historias de las que protagoniza, es una de verdad. Charlize Theron volvió a generar conversación luego de que la actriz relatara uno de los episodios más duros de su vida.

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Contó cómo fue la noche en la que su madre disparó contra su padre para protegerlas. Los hechos ocurrieron en 1991, en Sudáfrica, en medio de un contexto familiar marcado por el alcoholismo y la violencia.

Kane Skennar/Cortesía Netflix La actriz Charlize Theron

Según ha contado la propia actriz en distintas entrevistas, aquella noche comenzó sin señales evidentes de lo que vendría después.

Tras regresar a casa, la situación escaló rápidamente. Su padre, Charles Theron, se encontraba bajo los efectos del alcohol y reaccionó con agresividad. Llegó armado, disparó contra la vivienda e intentó ingresar por la fuerza.

Em entrevista ao The New York Times, a atriz Charlize Theron falou sobre o trágico evento em que assistiu sua mãe matar seu pai alcoólatra para defendê-la. Charlize tinha 15 anos e o pai tinha raiva dela, já que Charlize sempre apoiou a mãe a se separar dele. pic.twitter.com/LORsJzmNdo — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) April 19, 2026

Ante el riesgo inminente, Gerda Maritz disparó para detenerlo y evitar que la amenaza se concretara. La justicia determinó posteriormente que actuó en legítima defensa, por lo que no enfrentó cargos.

Asimismo, la actriz ha explicado que la violencia y el consumo de alcohol formaban parte de su entorno desde años atrás. Las discusiones constantes y la tensión en el hogar eran habituales, generando un ambiente de miedo e incertidumbre.

“No sé cómo decir esto sin sonar extraño. Pero siento que tener esta tragedia a una edad tan temprana me ha dado una ventaja sobre otras personas. Porque desde los 16, supe el valor de la vida y supe lo rápido que me la pueden arrebatar. Y a partir de ese momento, tomé la decisión de nadar o ahogarme, ¿sabes?”, dijo.

Theron ha señalado que, aunque no sufrió agresiones físicas directas, la carga emocional fue profunda. El silencio posterior a las peleas y la inestabilidad marcaron su infancia.

Charlize Theron recalls horrific night her mother shot her father after he tried to kill them both https://t.co/1TsiGXUPtZ pic.twitter.com/PBIb7re7ci — Page Six (@PageSix) April 18, 2026

Con el tiempo, su madre tomó medidas para protegerla, incluyendo enviarla a un internado. A los 16 años, la actriz dejó su país para iniciar una nueva etapa en Europa, alejándose de ese entorno.

La vida continuó de forma abrupta. Según ha contado la propia actriz, al día siguiente regresó a clases. Su intención ahora, según afirma, es visibilizar realidades como la violencia intrafamiliar y generar empatía en quienes han vivido situaciones similares.

“Contarlo ayuda a que otros no se sientan solos”, ha dicho en varias ocasiones.