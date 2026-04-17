La actriz Shannon Elizabeth se convirtió en tendencia en redes sociales tras anunciar su ingreso a la plataforma OnlyFans.

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Tomó por sorpresa a sus seguidores porque a sus 52 años, la intérprete explicó que este nuevo paso responde a la necesidad de manejar directamente su narrativa, luego de años trabajando en una industria donde, según afirma, otros decidían el rumbo de su trayectoria.

En entrevistas recientes, la actriz aseguró que esta etapa le permitirá mostrarse de una forma más auténtica y cercana a su audiencia.

¿Quién es Shannon Elizabeth?

Shannon Elizabeth alcanzó fama internacional por su papel de Nadia en American Pie, también participó en producciones como Scary Movie, consolidándose como uno de los rostros más recordados del cine de comedia a finales de los años noventa y principios de los 2000.

Sobre su llegada a la plataforma, la actriz destacó que busca ofrecer contenido exclusivo y una conexión más directa con sus seguidores, incluyendo material detrás de cámaras y aspectos de su vida que no suelen mostrarse en otros espacios digitales.

Actress Shannon Elizabeth (Nadia from American Pie) just opened her OF! 😅 pic.twitter.com/GqDd0rXH3B — Dr. Clown, PhD (@DrClownPhD) April 16, 2026

En ese sentido, detalló que no se trata solo de contenido, sino de construir una relación más cercana con quienes la han acompañado durante su carrera.

Hay muchas celebridades que han dado este paso como Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa, Drea de Matteo y Sophia Rain.

Igualmente los artistas buscan es nuevas formas de interacción con su público que no necesariamente tiene que ser de forma sexual.