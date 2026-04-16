El cantante venezolano Ricardo Montaner lanzó su nuevo sencillo al mercado, llamado ‘Para que seas feliz’, un tema que forma parte de su nuevo álbum, que se estrenará en el mes de mayo y que lleva por nombre ‘El último regreso’.

Leer también: La emotiva reacción de David Guetta al ver a su hija en el público durante presentación en Coachella

Sobre la canción, Montaner indicó que “no tiene un solo ‘pero’. Es una de las canciones que escribí con mayor gozo”. Aseguró que la canción nace desde la sinceridad más profunda y refleja una de las formas más nobles del amor: dejar ir.

Explicó que el tema salió de una colaboración en Samaná, República Dominicana. Se hizo junto a Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante. “Al lado de Edgar Barrera siempre es una delicia escribir. Horacio es un gran tipo, clarísimo de cuando un tema huele a hit. Y Nathan, un joven compositor recién salido del horno con un potencial abismal y una vertiginosa carrera”, indicó nacido en Argentina pero criado en Venezuela.

Montaner se encuentra de gira, que se llama igual que el álbum que está por salir. El tour ya suma diez funciones completamente agotadas en Argentina, Uruguay, Costa Rica y Colombia.

Este miércoles el artista inició la parte mexicana de su gira, con 12 presentaciones en ese territorio. Luego también se presentará en Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y España.