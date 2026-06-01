El panorama de los grandes conciertos en Colombia se reactiva con el anuncio oficial del retorno de Def Leppard, una de las agrupaciones más emblemáticas del rock de los años 80. La promotora Páramo Presenta confirmó que la banda británica ofrecerá un espectáculo en Bogotá el próximo 2 de noviembre de 2026, una cita que promete congregar a miles de fanáticos del género.

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En esta ocasión, el evento contará con una importante novedad en su cartel: la participación de la agrupación Xtreme, recordada a nivel internacional por su famosa balada ochentera ‘More Than Words’, quienes actuarán como invitados especiales para abrir la jornada musical.

El Movistar Arena de Bogotá será el escenario del esperado concierto de Def Leppard

El recinto elegido para albergar este espectáculo es el Movistar Arena, consolidado actualmente como uno de los principales escenarios para la realización de conciertos internacionales en el país. El auditorio contará con un total de seis localidades habilitadas para recibir a los asistentes.

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Este concierto se produce en el marco de una nueva fase de presentaciones internacionales para los británicos. Según explicaron los organizadores del evento, Páramo Presenta: “Los conciertos de 2026 marcarán el regreso de la banda a Sudamérica y México tras su exitosa gira con Mötley Crüe en 2023, con entradas agotadas en todos los estadios”.

Dichos shows, afirman, “formaron parte de una gira mundial de dos años en la que Def Leppard vendió más de 2.1 millones de boletos en todo el mundo, presentándose en 27 países y cinco continentes”.

Así se habilitarán las etapas de preventa y la venta general de boletería del concierto de Def Leppard en Colombia

Para los interesados en asistir al evento, la organización definió un cronograma de venta de boletería por etapas, el cual prioriza a los fanáticos y usuarios de ciertos servicios antes de abrir la disponibilidad al público general.

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Los precios de las entradas oscilarán entre los 329.000 y los 1.060.000 pesos, dependiendo de la localidad seleccionada. Las fases de adquisición están distribuidas de la siguiente manera:

Preventa Artista (para fanáticos) y Preventa Movistar: iniciará el martes 2 de junio a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el jueves 4 de junio a las 9:59 a. m.

iniciará el martes 2 de junio a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el jueves 4 de junio a las 9:59 a. m. Preventa Spotify: estará habilitada desde el jueves 4 de junio a las 10:00 a. m. hasta el viernes 5 de junio a las 9:59 a. m.

estará habilitada desde el jueves 4 de junio a las 10:00 a. m. hasta el viernes 5 de junio a las 9:59 a. m. Venta general: dará inicio el viernes 5 de junio a las 10:00 a. m. y se mantendrá disponible hasta que se agote el aforo de las existencias.

Def Leppard en Colombia: así fueron sus conciertos en Bogotá en 1997 y 2023

El idilio entre los roqueros locales y la agrupación británica comenzó a gestarse en abril de 1997, cuando pisaron suelo colombiano por primera vez. En aquella época, recibir a estrellas de este calibre era una auténtica rareza; el panorama nacional estaba marcado por una compleja situación de seguridad que ahuyentaba a los circuitos artísticos internacionales.

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Al rememorar este primer encuentro en el parque Simón Bolívar de Bogotá, que desató la locura de los asistentes, la revista Rolling Stone destacó que fue “un día glorioso para quienes vivimos intensamente la explosión del hard rock ochentero”. La publicación especializada contextualizó el hito explicando además que “la ausencia de ese tipo de conciertos era normal en un país de bombas y masacres”.

El fervor del público en ese debut estuvo respaldado por el enorme impacto de su álbum Hysteria, una producción que la banda llegó precediendo y que hacía sonar con fuerza en las estaciones de radio temas como Animal, Mujeres, Mordiscos de amor, Cohete, Échame un poco de azúcar y Armagedón mi Histeria.

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Tras romper esa barrera inicial en los noventa, el conjunto británico regresaría años después, específicamente en 2023, compartiendo una masiva gira junto a Mötley Crüe. Con el anuncio de su espectáculo para este próximo noviembre en el Movistar Arena, Def Leppard escribirá el tercer capítulo de su trayectoria en la capital colombiana.