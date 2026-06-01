La Asamblea Departamental del Atlántico instaló este lunes su segundo periodo de sesiones ordinarias del año y durante la apertura, el presidente de la corporación, Estéfano González Díaz Granados, trazó la hoja de ruta que orientará el trabajo de la Duma en los próximos meses, destacando la importancia de fortalecer el seguimiento a las obras que se ejecutan en el departamento.

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Así mismo, se buscará mantener el control político sobre temas estratégicos y acercar la gestión de la Asamblea a las comunidades mediante sesiones descentralizadas.

En su intervención, el presidente hizo un llamado a preservar la tranquilidad y el respeto por las instituciones en medio del proceso democrático que atraviesa el país.

“Es importante que el departamento del Atlántico mantenga la tranquilidad mientras seguimos participando en democracia. Desde la Asamblea estaremos siempre dispuestos a dar lo mejor por los atlanticenses”, expresó.

Para González Díaz Granados, este nuevo periodo estará marcado por una presencia más activa de la corporación en el territorio y por un seguimiento permanente a las principales inversiones que se ejecutan en el departamento.

“Los atlanticenses esperan resultados y nuestra responsabilidad es hacer seguimiento a cada proyecto, escuchar a las comunidades y verificar que las inversiones cumplan con el propósito para el que fueron concebidas”, manifestó.

En ese sentido, anunció que la Asamblea realizará visitas y mesas de trabajo para verificar el avance de proyectos liderados por la Gobernación del Atlántico, con el propósito de garantizar que las obras avancen conforme a lo planeado y generen beneficios reales para las comunidades.

Visita a Uniatlántico

Por parte de la duma se confirmó que la corporación adelantará una visita institucional a la Universidad del Atlántico y desarrollará dos sesiones descentralizadas en municipios del departamento, cuyos escenarios serán definidos en las próximas semanas tras analizar las solicitudes presentadas por diferentes alcaldías.

Como parte de esta agenda, el presidente informó que de manera tentativa el próximo 10 de junio se realizará una jornada conjunta con el gobernador Eduardo Verano para recorrer diferentes obras en ejecución y conocer de primera mano su estado y avance.

También se señaló que la situación de la E.S.E. Universitaria del Atlántico (UNA) continuará siendo uno de los temas prioritarios para la Asamblea durante este periodo, dada su importancia para la prestación de los servicios de salud a miles de atlanticenses.

Durante la sesión, la diputada Lourdes López presentó una proposición para “citar a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación del Atlántico, con el fin de conocer las acciones que se están implementando ante la posible llegada del fenómeno del Niño”.

La diputada advirtió sobre los riesgos que esta situación representa para el departamento, especialmente para el sector agropecuario, y solicitó revisar el estado actual de los reservorios de agua para adoptar medidas preventivas que permitan proteger a campesinos, ganaderos y comunidades rurales.

“El fenómeno del Niño exige que actuemos con anticipación. No podemos esperar a que las afectaciones lleguen para tomar decisiones; debemos conocer desde ahora qué medidas se están implementando para proteger a nuestras comunidades y al sector productivo”, señaló.

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López agregó que el debate permitirá identificar fortalezas y posibles necesidades de ajuste en la estrategia de preparación del departamento frente a este fenómeno climático.