En los últimos días, así como este primer día del mes de junio, Barranquilla está presentando altas temperaturas. Al medio día de este lunes, la ciudad registra una temperatura de 36° Celsius, según lo que se reporta en la estación del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Siendo uno de los territorios de la región Caribe en donde más calor se presenta.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que, durante la jornada electoral del pasado mayo, la ciudad también alcanzó 36°C. Y afirmó que es posible que estos valores se mantengan durante los próximos días, y que incluso se llegue a temperaturas de hasta 37°C.

“Habrá un predominio de tiempo seco. Las condiciones serán similares a las que hemos tenido estos días. Por ejemplo, ayer en Barranquilla se registraron temperaturas entre 35 y 36 grados Celsius”, pronosticó Mirovan Sverko, meteorólogo de turno del Ideam.

Baja nubosidad

El experto explicó que estas condiciones meteorológicas actuales se deben a que ha habido un descenso de la nubosidad. Lo que, como consecuencia, ha aumentado la radiación solar y ha generado un calentamiento de las temperaturas a nivel de superficie.

“Al mediodía, precisamente cuando los cielos están despejados o con poca nubosidad, la radiación solar es bastante fuerte y eso hace que aumenten las temperaturas”, expuso Sverko.

Sumado a este panorama, en la región no se están presentando condiciones de viento, lo que contribuye a que la sensación térmica se acentúe.

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“Cuando no hay brisa, la sensación térmica va a ser un poco más alta. Esto está relacionado con la cantidad de humedad que hay en el aire, la temperatura y la velocidad del viento. Si no hay velocidad del viento, la sensación térmica va a ser más alta”, anotó.

Por otra parte, dijo que las ondas tropicales han estado distanciadas, por lo que las temperaturas aumentarán y se pronostica una semana de estabilidad atmosférica con condiciones de poca nubosidad.