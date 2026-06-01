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Por:  Redacción Locales

En los últimos días, así como este primer día del mes de junio, Barranquilla está presentando altas temperaturas. Al medio día de este lunes, la ciudad registra una temperatura de 36° Celsius, según lo que se reporta en la estación del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Siendo uno de los territorios de la región Caribe en donde más calor se presenta.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que, durante la jornada electoral del pasado mayo, la ciudad también alcanzó 36°C. Y afirmó que es posible que estos valores se mantengan durante los próximos días, y que incluso se llegue a temperaturas de hasta 37°C.

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“Habrá un predominio de tiempo seco. Las condiciones serán similares a las que hemos tenido estos días. Por ejemplo, ayer en Barranquilla se registraron temperaturas entre 35 y 36 grados Celsius”, pronosticó Mirovan Sverko, meteorólogo de turno del Ideam.

Baja nubosidad

El experto explicó que estas condiciones meteorológicas actuales se deben a que ha habido un descenso de la nubosidad. Lo que, como consecuencia, ha aumentado la radiación solar y ha generado un calentamiento de las temperaturas a nivel de superficie.

“Al mediodía, precisamente cuando los cielos están despejados o con poca nubosidad, la radiación solar es bastante fuerte y eso hace que aumenten las temperaturas”, expuso Sverko.

Sumado a este panorama, en la región no se están presentando condiciones de viento, lo que contribuye a que la sensación térmica se acentúe.

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“Cuando no hay brisa, la sensación térmica va a ser un poco más alta. Esto está relacionado con la cantidad de humedad que hay en el aire, la temperatura y la velocidad del viento. Si no hay velocidad del viento, la sensación térmica va a ser más alta”, anotó.

Por otra parte, dijo que las ondas tropicales han estado distanciadas, por lo que las temperaturas aumentarán y se pronostica una semana de estabilidad atmosférica con condiciones de poca nubosidad.