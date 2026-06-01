El presidente Gustavo Petro reaccionó este lunes a los señalamientos realizados por el candidato presidencial Abelardo De la Espriella y lanzó una dura advertencia sobre lo que considera el avance de sectores que, según él, representan una amenaza para la democracia colombiana.

A través de un extenso pronunciamiento, el jefe de Estado aseguró que fue atacado personalmente por el aspirante de Defensores de la Patria y rechazó las acusaciones en su contra, al tiempo que defendió su gestión y su trayectoria política.

“Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme. No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo”, expresó.

Petro sostuvo que detrás de la candidatura de De la Espriella existe un proyecto político que asoció con el uribismo y con lo que calificó como “fascismo mafioso”, una expresión que utilizó en repetidas ocasiones para referirse a sus adversarios políticos.

“Esto pasa porque el proyecto detrás de Abelardo es el mismo que estuvo detrás de Uribe, que ya lo apoya: el fascismo mafioso que ya ha gobernado en Colombia”, afirmó.

Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme.



No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo.



Esto pasa porque el proyecto detrás de Abelardo es… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

En su declaración, el mandatario aseguró que la contienda presidencial que se avecina tras la primera vuelta trasciende una disputa entre candidatos y se convierte en una confrontación entre dos visiones de país.

“Todo pueblo tiene la obligación moral ante la humanidad de derrotar el fascismo”, manifestó.

El presidente también cuestionó directamente a De la Espriella por sus posturas frente al conflicto armado y recordó los resultados electorales obtenidos por el candidato en Córdoba, departamento del que ambos son oriundos.

“Abelardo nació en Córdoba y yo también. Es de familia terrateniente y defensor del paramilitarismo y yo soy hijo de campesinos y medianos productores del agro”, señaló.

Petro agregó que el aspirante opositor fue derrotado en Sahagún, su municipio de origen, así como en el conjunto del departamento de Córdoba y en la región Caribe.

“Fue derrotado estruendosamente en el pueblo donde nació: Sahagún. Y fue derrotado estruendosamente en toda Córdoba, su departamento: 360.000 votos contra 260.000 que él obtuvo. Fue derrotado en todo el Caribe colombiano”, sostuvo.

En otro apartado de su mensaje, el mandatario denunció presuntas prácticas de compra de votos durante la primera vuelta presidencial y afirmó que conoce casos en los que se habrían pagado entre 150.000 y 200.000 pesos por sufragio.

“Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas: 150.000 y 200.000 pesos el voto”, aseguró, sin presentar pruebas específicas sobre dichas afirmaciones.