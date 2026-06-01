El próximo 21 de junio 41.421.973 colombianos están llamados nuevamente a las urnas en el país y en el exterior para elegir, en segunda vuelta, al sucesor del presidente Gustavo Petro. Los resultados del preconteo de la primera ronda, desarrollada el domingo 31 de mayo, dieron a Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que se van a disputar la Presidencia.

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EL HERALDO Y EFE Candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El aspirante Abelardo de la Espriella, el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, aventajó en 673.138 votos, equivalentes a 2,84 puntos porcentuales, al izquierdista Iván Cepeda, con quien disputará la segunda vuelta.

Ambos candidatos superaron la votación que obtuvo el presidente Gustavo Petro en la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó 8.542.020 votos, equivalentes al 40,3 % de la votación.

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En la jornada del domingo, De la Espriella arrasó con 10.3 millones de votos, mientras que Cepeda obtuvo 9.6 millones de sufragios a favor.

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Estos resultados también fueron posibles gracias a la alta participación de la ciudadanía en las elecciones presidenciales. La primera vuelta registró el índice de abstención más bajo en lo que va del siglo XXI.

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De acuerdo con los datos oficiales de la Registraduría, el desinterés de los votantes se redujo al 42,12 %, consolidando una movilización en las urnas que alcanzó el 57,88 % del censo electoral.

Este comportamiento masivo en los puestos de votación coincidió, además, con un marcado descenso en el voto en blanco, el cual representó apenas el 1,71% de los sufragios válidos. Esta cifra se posiciona como el tercer porcentaje más bajo en las últimas siete contiendas presidenciales del presente siglo, evidenciando una ciudadanía con mayor determinación hacia las opciones de los candidatos en disputa.

¿Se puede cambiar el puesto de votación para segunda vuelta presidencial?

Desde ya millones de colombianos se están programando para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 21 de junio.

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Algunos han cancelado o aplazado viajes para no dejar de votar en la jornada decisiva, mientras que otros deben planear sus desplazamientos a zonas lejanas porque cambiaron sus lugares de residencia y no alcanzaron a modificar el puesto de votación donde les corresponde ejercer su derecho.

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Ante estos y otros escenarios, muchos ciudadanos se preguntan si todavía hay oportunidad de cambiar el puesto de votación para la segunda vuelta presidencial.

La respuesta es no. La Registraduría Nacional del Estado Civil estableció el 31 de marzo de 2026, es decir dos meses antes de la primera vuelta, como plazo máximo para inscripción de cédula y modificación de puesto de votación.

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Esto con el fin de determinar el censo electoral que sería habilitado para votar en los comicios presidenciales. De tal manera que en la segunda vuelta deberá votar en el mismo puesto de votación que le fue asignado para la primera ronda.