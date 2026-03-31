La Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que este martes 31 de marzo vence el plazo para que los ciudadanos realicen el cambio de su puesto de votación, de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo.

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Asimismo, según la entidad, el trámite está habilitado para todos los ciudadanos. Esto incluye a quienes hayan cambiado de residencia, regresado al país de manera permanente o cuenten con cédulas expedidas antes de 1998 y no aparezcan en el censo electoral.

Además, es importante tener presente que la actualización del puesto de votación se verá reflejada una vez se consolide el censo electoral definitivo, lo cual ocurrirá a partir del 1 de mayo de 2026.

¿Dónde puede cambiar su puesto de votación?

En Barranquilla, los puntos están habilitados desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 de la tarde, incluyendo sedes de la Registraduría y centros comerciales como Mallplaza, Viva, Buenavista 1 y Meridién.

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Para efectuar el trámite, el ciudadano debe presentar su cédula de ciudadanía, ya sea en formato amarillo con hologramas o digital (física o desde el celular). En el lugar, un funcionario de la Registraduría brindará el acompañamiento necesario.

¿Es posible cambiar el puesto de votación por internet?

La entidad precisó que este procedimiento no está disponible de manera virtual dentro del país. Únicamente los colombianos en el exterior pueden realizarlo en línea, aunque también tienen la opción de hacerlo presencialmente en los consulados correspondientes.

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Para quienes se encuentren fuera de Colombia, el trámite digital está disponible en el siguiente enlace: https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/

¿Cómo verificar su lugar de votación?

Los ciudadanos que deseen verificar su lugar de votación deben ingresar al portal oficial de la Registraduría, dirigirse a la opción ‘Electoral’ y luego seleccionar ‘Puesto de votación’.