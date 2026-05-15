La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó este viernes 15 de mayo sobre una sanción contra la Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) de Cartagena, tras concluir una investigación administrativa relacionada con el reporte de información financiera y operativa al Sistema Único de Información (SUI).

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De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, la empresa incurrió en un “incumplimiento regulatorio” al reportar al SUI información financiera correspondiente a la vigencia 2022 “carente de veracidad, calidad y confiabilidad”.

Asimismo, la entidad explicó que la investigación determinó inconsistencias en la clasificación de ingresos por valor de $2.601 millones, derivados de la “disponibilidad de la terminal”, los cuales fueron reportados como una actividad “no vigilada”.

Sin embargo, tras el análisis técnico y probatorio, la entidad concluyó que dichos recursos “están intrínsecamente vinculados a la actividad de regasificación” y, por tanto, debieron reportarse como una actividad vigilada.

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“La disponibilidad no es un servicio autónomo, sino la garantía de capacidad operativa indispensable para la prestación del servicio público”, se lee en el documento.

Como resultado del proceso, la entidad impuso una multa por $427.050.000 a la compañía.

Ademas, Superservicios también reiteró a las empresas prestadoras la importancia de cumplir con los estándares de “calidad, veracidad y oportunidad” en el reporte de información al SUI, al considerar que este sistema es fundamental para las labores de “inspección, vigilancia y control”.

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Según la entidad, la conducta atribuida a SPEC LNG constituye un incumplimiento de normas como el artículo 53 de la Ley 142 de 1994, el artículo 8 de la Resolución CREG 080 de 2019, la Resolución Superservicios No. 20161300013475 de 2016 y la Circular Externa SSPD No. 000001 de 2006.