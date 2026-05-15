El deporte del Atlántico vivió un fin de semana de alto nivel en Colombia, con medallas, récords y actuaciones destacadas en los campeonatos nacionales de atletismo U23, gimnasia artística, natación y judo.

En el Nacional U23 de Atletismo, disputado en Armenia, la delegación sumó 16 medallas (3 oros, 7 platas y 6 bronces), en una actuación que refleja el buen momento del alto rendimiento del departamento y el trabajo que se viene consolidando desde la Gobernación del Atlántico, a través de Indeportes. La gran figura fue Marleth Ospino, quien ganó oro en los 100 y 200 metros, imponiendo además récord nacional U23 y sudamericano en los 200 metros (22.73). El otro oro fue para Andrés Torres en salto con pértiga.

Las medallas de plata fueron obtenidas por el relevo 4x400 mixto, Pablo Buelvas (salto triple), Saray Pérez (lanzamiento de martillo), Edgar Acevedo (400 m planos), el relevo 4x100 masculino, Yaritza Castro (salto largo) y Sebastián Palomeque (400 m vallas).

Los bronces llegaron con el relevo 4x100 femenino, el relevo 4x400 femenino, Sebastián Palomeque (110 m vallas), Germán García y Luz Castro (400 m vallas), y Alexandro Sanmartín (salto largo).

En Medellín, durante el Nacional de Gimnasia Artística, Abbie Sevilla se destacó con cuatro medallas en la categoría infantil (bronce en all around y tres platas en salto, barras asimétricas y suelo). En la categoría senior, Angueline Miranda sumó dos medallas de plata en salto y suelo, resultados que le aseguraron su clasificación a eventos Panamericanos y Centroamericanos.

La natación atlanticense también respondió en Cali con una brillante participación, alcanzando 16 medallas (8 oros, 5 platas y 3 bronces). Jesús Manuel Vides lideró la delegación con cuatro oros, seguido de Omar Crueche (dos oros), Alejandro Galán (un oro) y el equipo de relevos, que también aportó una medalla dorada.

En judo, en Buga, Juan Sebastián Ruiz Guerrero obtuvo medalla de plata, mientras que Anghela Rall García finalizó quinta, Juan Lucas Ruiz Guerrero séptimo y Adrián Pacheco noveno en sus respectivas categorías.

Estos resultados reflejan el buen momento del deporte atlanticense y el fortalecimiento de sus procesos de alto rendimiento, impulsados por la Gobernación del Atlántico, a través de Indeportes, que continúa acompañando, respaldando y proyectando a sus atletas en los principales escenarios del país.