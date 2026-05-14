Si hay alguien que disfrutó la clasificación de Junior a las semifinales de la Liga-I, ese fue Cristian Barrios. El futbolista marcó uno de los goles del equipo en el empate 2-2 ante Once Caldas, en el Romelio Martínez, en el juego de vuelta de los cuartos de final.

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El barranquillero se mostró feliz por su tanto, pero, sobre todo, por poder vivir esto en una fase definitiva con el club de sus amores.

“Sentí algo en mi corazón, una alegría enorme. Siempre soñé venir acá, jugar finales con el equipo de mis amores. Vine a aportarle al equipo campeón y lo pude hacer con gol. Si toca defender, lo hacemos todos. Este es un paso más que damos por el sueño del bicampeonato. Ahora hay que disfrutar del paso a la semifinales y pensar en lo que viene”, manifestó en rueda de prensa.

El atlanticense también recordó sus primeros momentos con la camiseta rojiblanca y resaltó la importancia que tiene para él marcar en una instancia definitiva, dejando claro que el objetivo colectivo está por encima de cualquier logro individual.

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“Cuando debuté aquí, lo hice con un doblete. Vengo a mis primeras finales con Junior, marcar un gol con la hinchada, con la gente, es lindo. Quedan unas semifinales, con el favor de Dios también una final. Voy a seguir trabajando, estando a disposición del cuerpo técnico, del equipo. Esto es un juego grupal, si gano yo, gana todo el equipo. No solo soy yo, es Junior de Barranquilla”, destacó.

Con la clasificación ya asegurada, el futbolista indicó que el grupo todavía vive la intensidad de lo ocurrido en el compromiso, aunque ya piensa en el siguiente reto, que promete ser exigente.

“Acabamos de terminar un partido. Las emociones están muy altas, estamos disfrutando del paso a la semifinal. Ahora mismo solo hay alegrías, emociones. Toca descansar bien, recuperarse bien y luego pensar en la semifinal, no será nada fácil, nos toca ir a la altura. Este equipo está preparado para todo, hemos hecho buenos partidos en la altura, hemos conseguido triunfos. Ahora toca trabajar bien y alimentarse bien”, señaló.

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Por último, Cristian Barrios resaltó la manera en la que vivió la clasificación de Junior con el penal que le atajó Mauro Silveira a Dayro Moreno.

“Como hincha lo sufrí, siempre decía, si no se sufre no es Junior, si no se gana sufriendo no es Junior. Ahora como jugador es otra cosa. Con ese penalti fue un sentimiento encontrado, de positivismo, de nerviosismo, confiábamos en nuestro arquero. Al final ese sentimiento se convirtió en alegría y conseguimos el paso a la semifinal”, concluyó.