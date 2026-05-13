El que espabila…

Tiburón que se duerme…

No hay lugar para los excesos de confianza. Olvídense de esfuerzos a medias. Nada de creerse ganadores sin jugar. Confiarse es la peor opción. Los jugadores de Junior necesitan jugar frente al Once Caldas despiertos, sin parpadear siquiera, con el cuchillo entre los dientes, inspirados, enchufados, concentrados y sudando la camiseta, este miércoles, partir de las 8:15 p. m., en el estadio Romelio Martínez, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga I.

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No importa la ventaja de 1-0 alcanzada en el compromiso de ida, el domingo anterior en Manizales. La lucha continúa y Alfredo Arias lo tiene claro. “Tenemos que mantener los pies sobre la tierra. No nos sobró nada acá (en la capital de Caldas) y no nos va a sobrar nada allá (en Barranquilla”, dijo el técnico rojiblanco en la rueda de prensa posterior al choque inicial.

“Son 180 minutos, vamos a ir allá y vamos a hacer un partido muy parejo”, agregó Arias.

El timonel uruguayo sabe que ‘el Blanco Blanco’ se ha caracterizado por ser un equipo batallador y seguramente no se va a rendir por el golpe sufrido en su casa. “Nosotros también podemos hacer un gol allá y ganar”, advirtió Hernán Darío Herrera, que no se siente derrotado.

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La ventaja es estrecha, no es para cantar victoria todavía, menos en un campeonato tan equilibrado como el colombiano. Junior, que sigue asimilando la desazón de quedar totalmente eliminado de la Copa Libertadores prematuramente, espera redondear la clasificación a la semifinal y reivindicarse un poco ante su público, que exige el título de Liga para superar del todo el papelón internacional.

Para dar un paso en firme hacia ese objetivo, Arias no contará con Jhomier Guerrero, quien se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Tampoco con Guillermo Celis, que continúa lesionado, y Harold Rivera y Jermein Peña, por decisión técnica.

Todos los demás jugadores del cuadro rojiblanco se encuentran concentrados y listos para afrontar este difícil desafío. El entrenador mantendría la base del onceno que se impuso a la escuadra manizalita de visitante.

Junior, a un paso de las semifinales: vs. Once Caldas



El equipo rojiblanco recibe a Once Caldas, este miércoles, a partir de las 8:15 p. m., en el estadio Romelio Martínez.



Luis Fernando Muriel y Yeison Suárez son las grandes novedades en la convocatoria del onceno currambero. pic.twitter.com/JWUNVB3BLm — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) May 12, 2026

Las únicas modificaciones serían el ingreso de Yeison Suárez en lugar del sancionado Guerrero, la entrada de Jesús Rivas por Yimmi Chará y la ubicación de Joel Canchimbo como extremo por derecha en sustitución de Jánnenson Sarmiento.

En el ataque estaría solo Guillermo Paiva, teniendo en cuenta que Luis Fernando Muriel tenía una sobrecarga muscular que lo apartó del primer cotejo. Sin embargo, el goleador tomasino estará en el banco de emergentes.

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También existe la posibilidad de que Muriel sea inicialista y Canchimbo o Castrillón pasen al banco. Todo dependerá de cómo se encuentre médicamente el máximo anotador del equipo (con 11 tantos).

Fabián Ángel, de gran partido en territorio caldense como volante de marca o tercer central, seguiría en la formación estelar aprovechando esa flexibilidad que tiene para jugar en dos posiciones en cualquier momento.

Once Caldas no podrá alinear a Michael Barrios que viene arrastrando una lesión desde hace varias jornadas. Su hermano, Cristian Barrios, que está en las huestes tiburones, estarían entre los emergentes.

Herrera sí echará mano de Juan Patiño y Luis Sánchez, quienes estuvieron en duda por salir golpeados en el primer round de esta pelea de 180 minutos por la clasificación a la semifinal. Junior pegó primero, pero la batalla sigue. ¡A sudar la camiseta!